Konflikte und Korruption : Wie der Libanon zur Giftmülldeponie Europas wurde

Im Abgesang auf den Libanon wird immer wieder an den Anspruch des Landes erinnert, einmal die „Schweiz des Nahen Ostens“ gewesen zu sein. Dabei hat sich der Werbespruch längst als Mythos entpuppt. Nur kurz währte die Blüte, welche die günstige Lage am östlichen Mittelmeer und die levantinische Händlertradition dem Land beschert hatten. Beiruts Händler und Bankiers hatten über Jahrzehnte davon profitiert, dass sie enge Beziehungen nach Paris unterhielten und dass die neureichen Prinzen vom Golf damals Mittelsmänner benötigten, um im Westen Geschäftsbeziehungen einzufädeln.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Das war die goldene Zeit, die dem Libanon viel Geld eingebracht hat. Dennoch hatten auch damals viele Libanesen auf der Flucht vor Armut und der Suche nach einem guten Leben ihr Land verlassen. Viele wurden als Händler in Afrika, Südamerika und zuletzt auf der Arabischen Halbinsel wohlhabend – oder wie der ermordete Ministerpräsident Rafik Hariri sogar schwerreich.

Spielball der arabischen Interessen

Mehr als die „Schweiz des Nahen Ostens“ war der Libanon der Resonanzboden der Konflikte des Nahen Ostens. Was immer sich in der Region ereignete: Es schlug sich auch in dem kleinen Land mit den 18 anerkannten Religionsgemeinschaften nieder. Nach der Gründung des Staates Israel flohen viele Palästinenser in den Libanon, wo sie ein Spielball der Interessen großer arabischer Staaten wurden. So war eine Auseinandersetzung mit den Palästinensern denn auch der Funke, der 1975 das labile Gleichgewicht zerstörte und den Bürgerkrieg entfachte, der bis 1990 dauern sollte. In jener Zeit, es war 1982, wurde die Schiitenmiliz Hizbullah durch Iran gegründet, das seither ein Mitspracherecht im Libanon beansprucht.

In die letzten Jahre des Bürgerkriegs fiel einer der größten Skandale des Landes. Greenpeace deckte im Sommer 1995 auf, dass das tschechische Frachtschiff Radhost zwischen September 1987 und Juni 1988 aus Italien 16.000 Fass hochgiftigen Industriemülls in den Hafen von Beirut gebracht hatte. Den kontrollierte damals die christliche Miliz der Forces Libanaises von Warlord Samir Geagea. Davon wurden zwar 6000 Fass nach Italien zurückgeschifft. Die restlichen 10.000 Fass wurden jedoch vor der Küste im Mittelmeer entsorgt oder in den Bergen des Libanons begraben. Der Libanon wurde zur Giftmülldeponie Europas, und Milizenführer verdienten gut daran.

Mehr zum Thema 1/ 23:26

Das war möglicherweise nur die Spitze des Skandals. Auch deutsche Unternehmen entsorgten damals 36 Fass Giftmüll im Libanon. In den neunziger Jahren entdeckte Greenpeace Tausende Giftmüllfässer selbst in Beiruter Wohnvierteln wie Bourj Hammoud oder Karantina, die nahe der Unglücksstelle vom Dienstag liegen, und warnte vor einer „ökologischen Zeitbombe“. Schon damals waren der Organisation nachlässig gelagerte Container mit brennbarem Material im Hafen von Beirut aufgefallen. Die Politiker stellten jedoch bereits 1991 mit einem Amnestiegesetz sicher, dass niemand für den vergrabenen Giftmüll, über den bereits damals spekuliert wurde, verhaftet werden würde.

Eine Linie führt von diesen Giftmüllskandalen zur Nachlässigkeit im Umgang mit den großen Mengen Ammoniumnitrats, die am Dienstag im Beiruter Hafen die Tragödie ausgelöst haben. Ministerpräsident Hassan Diab, der erst seit Jahresbeginn im Amt ist, sagte nun, es sei „unvertretbar“, dass 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sechs Jahre lang ohne Sicherheitsvorkehrungen in einer Halle im Hafen gelagert worden seien.

Fast alles muss importiert werden

Auch jenseits des Giftmüllskandals glich das Leben im Libanon zunehmend dem Tanz auf dem Vulkan. Denn das kleine Land kann sich den Krisen der Region weiterhin nicht entziehen. Zudem wurde der Staat aufgrund der nur am eigenen Wohlergehen interessierten politischen Klasse zunehmend dysfunktional, so dass die Hizbullah frustrierten Bürgern die Dienstleistungen anbieten konnte, die eigentlich Aufgabe des Staats wären.

Dennoch verschlang der Staatshaushalt Unsummen von Mitteln, so dass die Zentralbank nur noch mit immer höheren Zinsen Anleger, trotz des hohen Risikos, ködern konnte. Nicht zuletzt wegen der attraktiven Zinsen investierten nur wenige in Sachanlagen; die meisten Güter des täglichen Bedarfs müssen daher importiert werden. Dann kollabierte das System im Oktober. Die nationale Währung verlor so rasch an Wert, dass für immer mehr Menschen importierte Artikel unbezahlbar wurden. Seit Dienstag und der Zerstörung des Hafens können die nicht einmal in Beirut eingeführt werden.