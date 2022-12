Korruptionsaffäre : „Wie sonst nur bei Rauschgifthändlern“

Die griechische Sozialdemokratin Eva Kaili, eine der 14 Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, war am Freitagabend von der belgischen Polizei festgenommen worden, obwohl sie eigentlich durch ihre Immunität geschützt ist. Möglich wurde das, weil die Ermittler Kailis Eltern beschattet hatten, wie die Zeitung „Le Soir“ am Montag berichtete.

Die Eltern verbrachten einige Tage in einem Hotel mitten im Europaviertel. Am Freitagmittag verließ Kailis Vater plötzlich das Hotel, allein und mit einem Trolley im Handgepäck-Format. Der war mit 50-Euro-Scheinen gefüllt, insgesamt rund 600.000 Euro. Vermutlich war der Vater vorgewarnt worden. Ein paar Stunden zuvor hatten die Ermittler schon den Lebensgefährten seiner Tochter, Francesco G., festgenommen.

Für die Ermittler bestand wegen des Geldkoffers ein so konkreter Tatverdacht, dass sie mit einem Durchsuchungsbefehl zur Wohnung Kailis fuhren, die nur ein paar Schritte vom Brüsseler Parlamentssitz entfernt liegt. In einem solchen Fall besteht keine Immunität mehr. Dort wurden sie abermals fündig. Mehrere Handtaschen und Luxus-Reisetaschen waren mit 20- und 50-Euro-Scheinen vollgestopft, insgesamt sollen es mindestens 150.000 Euro gewesen sein. „Das sind Sachen, auf die man üblicherweise bei der Durchsuchung von Rauschgifthändlern trifft“, zitierte die Zeitung eine Quelle.

Gegen Kaili und ihren italienischen Lebensgefährten wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Sie sitzen ebenso in Untersuchungshaft wie zwei weitere Italiener: der frühere Europaabgeordnete Pier Antonio Panzeri, bei dem ebenfalls ein Koffer mit etwa 600.000 Euro in Bargeld gefunden wurde, und ein Lobbyist. Bei ihm soll es sich nach übereinstimmenden Berichten um Niccolò F. handeln, den Generalsekretär von „No Peace without Justice“.

Gut vernetzte Nichtregierungsorganisationen

Die Organisation war 1993 von Emma Bonino gegründet worden, einer prominenten Vertreterin der italienischen Linken, sie war EU-Kommissarin und unter anderem Außenministerin ihres Landes. Erklärtes Ziel von „No Peace Without Justice“ ist der Einsatz für Menschenrechte, Demokratie, und Rechtsstaatlichkeit weltweit. F. hat laut der Webseite der NGO „umfangreiche Praxiserfahrung“ in diesem Bereich. Die Stationen seines Lebenslaufs wirken wie die ideale Vorbereitung auf den Posten als Generalsekretär: Studium und Promotion in Rechtswissenschaften mit internationalem Fokus an britischen und italienischen Universitäten, ein Aufenthalt als Gastwissenschaftler an der Columbia-Universität in New York, Berater für eine amerikanische NGO, eine Stelle bei einem Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien.

Wie genau er in die Korruptionsaffäre verwickelt sein soll, ist noch unklar. Noch im Mai hatte seine Organisation selbst auf unangemessene Einflussnahmeversuche eines Golfstaats hingewiesen: der Vereinigten Arabischen Emirate. In einer Mitteilung verwies „No Peace without Justice“ auf einen umfangreichen Bericht einer Partner-Organisation zu dem Thema – und auf eine entsprechende Debatte im Unterausschusses Menschenrechte des Europäischen Parlaments.

F. gilt als Vertrauter von Bonino, die auf der Internetseite der Organisation als „Gründerin und Schirmherrin“ bezeichnet wird. Als „schockiert“ wollte sich Bonino angesichts der Vorwürfe nicht bezeichnen, doch als „sehr überrascht“. Kurz angebunden antwortete sie am Montag bei einem Anruf der F.A.Z.: „Ich weiß von nichts, die Justiz muss jetzt ihre Arbeit machen, warten wir das ab.“