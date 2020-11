Südafrikas ANC : Lackmustest für Ramaphosas Kampf gegen Korruption

In Südafrika wird erstmals ein ranghohes ANC-Mitglied wegen Korruption vor Gericht gestellt. Das droht die Grabenkämpfe in der Regierungspartei zu verstärken – ebenso wie das Gebaren eines früheren Präsidenten.

Der Präsident Südafrikas Cyril Ramaphosa am 1. Oktober in einer Videobotschaft. Bild: AP

Zum ersten Mal wird in Südafrika ein ranghohes Mitglied der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) wegen Korruption während der skandalgespickten Amtszeit des früheren Staatspräsidenten Jacob Zuma vor Gericht gestellt. Ace Magashule, Generalsekretär der Partei und Mitglied der sechs Personen umfassenden Parteiführung, erhielt in dieser Woche einen Haftbefehl der „Hawks“, einer Eliteeinheit der Polizei. An diesem Freitag muss er sich bei der Polizei einfinden, am Nachmittag soll er vor Gericht in Bloemfontein erscheinen. Seine Anhänger kündigten an, mit Plakaten vor dem Gebäude zu protestieren.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Der 61 Jahre alte Magashule, ein früherer Widerstandskämpfer gegen die Apartheid und enger Vertrauter Zumas, zeigte sich gelassen. „Ich habe nichts zu befürchten, denn ich bin ein südafrikanischer Staatsbürger, der sich an die Gesetze hält. Wenn man weiß, dass man nichts Falsches getan hat, geht man mit Stolz und Selbstbewusstsein“, sagte er einem Fernsehsender. Zuvor hatte er mitgeteilt, zu allem bereit zu sein. „Der Kampf geht weiter, denn der Feind hat den ANC unterwandert.“