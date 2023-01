Folgen aus Korruptionsskandal : Wie viel Transparenz braucht das EU-Parlament?

Aktualisiert am

Als das Europäische Parlament im Dezember zusammenkam, war das Entsetzen über den hausinternen Korruptionsskandal rund um Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion groß. Belgische Ermittler hatten gerade erst Büros und Wohnungen durchsucht und dabei 1,5 Millionen Euro in bar gefunden, davon allein 900.000 Euro bei der Vizepräsidentin Eva Kaili. Sie wurde sogleich ihres Amtes enthoben. In einer Resolution verpflichteten sich die Abgeordneten zudem, tiefgreifende Konsequenzen aus dem Fall zu ziehen. 541 votierten dafür, bei nur zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Vorige Woche hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola den Fraktionen ein Papier mit vierzehn konkreten Reformvorschlägen geschickt. Die stoßen nun jedoch auf ein geteiltes Echo. Einigen gehen sie zu weit, anderen nicht weit genug.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Vor allem zwei Vorschläge aus dem Papier stoßen auf Widerspruch. So soll es ausscheidenden Abgeordneten während einer „Abkühlphase“ verboten sein, im Parlament zu lobbyieren. Dies würde so lange gelten, wie Abgeordnete Übergangsgeld beziehen – das sind, je nach ihrer Zugehörigkeit, sechs bis 24 Monate. Eine solche Regelung komme einem „Arbeitsverbot“ gleich, schimpft eine liberale Abgeordnete, dabei solle das Übergangsgeld doch gerade die Rückkehr in den Arbeitsmarkt erleichtern. Auch andere äußern Vorbehalte, wollen sich damit aber nicht zitieren lassen.

Wenn für „Freunde“ alle Kosten übernommen werden

Der Vorschlag ist eine direkte Folge aus dem gegenwärtigen Skandal. Der italienische Sozialdemokrat Pier Antonio Panzeri hatte 2019 sein Mandat verloren und anschließend eine Menschenrechtsorganisation gegründet. Tatsächlich scheint das jedoch eher eine Tarnorganisation gewesen zu sein, um für Qatar und Marokko Abgeordnete zu beeinflussen. Im Fall Panzeris kommt noch hinzu, dass er als früheres Mitglied Zugang zum Parlament behielt, per Sonderausweis, obwohl seine Organisation nicht im Transparenzregister registriert war. Hätte das etwas geändert? Nur, wenn Panzeri seine tatsächlichen Auftraggeber offengelegt hätte – woran weder diese noch er selbst ein Inter­esse hatten.

Der zweite Vorschlag, der zu Diskussionen führt, bezieht sich auf schärfere Transparenzregeln. Gemäß Metsolas Vorschlag sollen alle Abgeordneten und ihre Mitarbeiter Kontakte mit Dritten offenlegen, die sich auf Gesetzgebung im Parlament oder Entschließungen beziehen. Bisher besteht eine solche Verpflichtung nur für einen engen Kreis: Ausschussvorsitzende, Berichterstatter zu Gesetzesvorhaben und die sogenannten Schattenberichterstatter in den anderen Fraktionen. Schon das führe bisweilen zu Problemen, ist zu hören. So hätten sich etwa Vertreter von Unternehmen geweigert, zu einem Gesetzesvorhaben, das China betraf, Gespräche zu führen – sie wollten nicht in diesem Zusammenhang als Interessenvertreter auftauchen.