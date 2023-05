„May I invite you to North Korea?“, fragt Oberst Hamilton den Bundeskanzler. Olaf Scholz (SPD) nimmt die Einladung an. Er steht in einer der drei blau gestrichenen Baracken in Panmunjom, dort, wo 1953 der Koreakrieg mit einem Waffenstillstandsabkommen endete. Die eine Hälfte der Baracke liegt in Südkorea, die andere in Nordkorea. Nur zwei Schritte, dann ist Scholz drüben.

Auf jeder Seite der Baracke gibt es eine Tür zum anderen Land und einen kleinen Vorraum mit zwei Fenstern. In Vor-Corona-Zeiten hätten jetzt nordkoreanische Soldaten hinter diesen Fenstern gestanden und die Szenerie beobachtet, erklärt der Oberst Scholz und seiner Frau Britta Ernst, die den Kanzler auf der Asienreise begleitet. Nun halten die Koreaner lieber Abstand. Sicher ist sicher.