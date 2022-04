Kopftuch-Streit in Indien : Wie radikale Hindus gegen Muslime hetzen

In den Touristenbroschüren wird Udupi für seine sehenswerten Tempel angepriesen. In der Stadt im südindischen Bundesstaat Karnataka befinden sich mehrere Hindu-Kultstätten. Das religiöse Zentrum ist der Krishna-Tempel im Herzen des Ortes. An der Wand prangen Malereien mit Episoden aus Krishnas Leben. Darunter stehen Menschen Schlange, um vor einer Statue zu beten, die den Hindu-Gott in seiner kindlichen Gestalt zeigt. Etwas weiter am Rande des Tempels befindet sich ein Kuhstall, in dem die Gläubigen neben einigen hochgewachsenen Rindern für Fotos posieren. Den Hindus ist die Kuh heilig. Vor der Tür des Tempels werden an Straßenständen Götterstatuen, Blumengirlanden, Gefäße und Spielzeuge verkauft.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Hinter der Anlage führt ein Weg zu einem weiteren Tempelgebäude, in dem sich an diesem Tag Menschen aus ganz Indien versammelt haben. Wer sich fragt, was in dem Gebäude für ein Treffen stattfindet, bekommt durch die safrangelben Flaggen einen Hinweis. Safrangelb ist in Indien die Farbe der Hindunationalisten, die aus dem säkularen und pluralistischen Indien einen Hindu-Staat machen wollen.