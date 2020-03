Maduro und der Drogenhandel : Wer Dollars hat, ist König

Aktualisiert am

In Venezuela lässt sich mit der Ölindustrie kaum noch Geld verdienen. Inzwischen ist der Drogenhandel eine wichtige Dollarquelle. Mittendrin: ranghohe Militärs und Personen aus dem innersten Machtzirkel des Regimes.

Venezuela liegt wirtschaftlich am Boden. Die Erdölproduktion, die das Land und seine Regierung einst reich machte, gibt kaum noch etwas her. Dennoch schafft es Staatschef Nicolás Maduro, sich über Wasser zu halten und sich weiterhin die Unterstützung der Generäle und der Führungsriege seiner Partei zu sichern. Ein Grund dafür ist die Rolle, die sein Land in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Drogenhandel erlangt hat.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Venezuela ist seit Ende der neunziger Jahre von einem alternativen Schmuggelkorridor zu einer Drehscheibe für den weltweiten Handel des kolumbianischen Kokains aufgestiegen. Die Attraktivität Venezuelas liegt darin, dass der Drogenhandel von der Armee und der Regierung nicht nur geduldet, sondern teilweise auch organisiert wird. Die Institutionen zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens bleiben tatenlos. Das macht illegale Geschäfte in Venezuela besonders reizvoll.