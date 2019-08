Russlands Provinz : Früher war mehr Leben

Die Stadt Kondopoga in Karelien liegt direkt am Onegasee. Bild: dpa

Holzhäuser, die zwischen Brennnesseln schlummern, mit verwittertem Anstrich, Fenstern, die niemand mehr öffnet, einem Balkon, den niemand mehr betritt: Kontschesero, eine Ortschaft mit rund 1500 Bewohnern in der nordwestrussischen Teilrepublik Karelien, ist ein leicht morbides Idyll zwischen Seen. Denn viele der traditionellen Holzhäuser stehen leer, sind verfallen. Auch ein Teil von Russlands Geschichte bröckelt hier vor sich hin: das Eisenschmelzwerk von Kontschesero, das „eine wichtige Rolle in der Versorgung der russischen Armee und Flotte im Großen Nordischen Krieg der Jahre 1700 bis 1721“ spielte, wie auf einer verblassten Tafel an der Backsteinhalle steht. Ein Meister aus Sachsen baute hier Anfang des 18. Jahrhunderts für Zar Peter den Großen einen Schmelzofen für Erz, das aus den Seen und Sümpfen der Gegend kam. Zu sowjetischer Zeit wurden hier Traktoren einer Sowchose repariert, jetzt hat das Dach Löcher, drinnen liegen Möbelreste, und Graffiti bieten Obszönes auf Russisch und Rap-Parolen auf Englisch.

Dabei geht es Kontschesero, verglichen mit anderen russischen Dörfern, noch gut. Es gibt am Ortsrand ein prestigereiches Staatssanatorium. Doch lähmt der Mangel an Arbeit und an Gas- und Wasseranschlüssen in den Holzhäusern; wer bleibt, zieht die mehrstöckigen Sowjetklötze am Ortsrand vor, die wenigstens das bieten. Die Holzhäuser dienen bestenfalls sommers als Datschen.