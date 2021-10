Anhänger wenden sich ab : Bolsonaro hat seinen Zauber verloren

Aktualisiert am

Konservative und Liberale in Brasilien wenden sich enttäuscht von Präsident Jair Bolsonaro ab. Statt eines Reformers halten sie ihn inzwischen für einen Protektionisten. Und suchen einen neuen Weg für Veränderung.

Der Gedanke an Brasilien stimmt Kim Kataguiri traurig. „Wir hatten so viele Gelegenheiten“, sagt er, „doch wir haben alle verpasst.“ Wie die meisten Brasilianer mit seiner politischen Einstellung zählt der 25 Jahre alte liberale Abgeordnete zu denen, die Jair Bolsonaro 2018 ihre Stimme gaben. Sie wollten eine Rückkehr der linken Arbeiterpartei verhindern und hofften auf eine Regierung, die ihren Überzeugungen entsprach. Heute, sagt er, müsse man dafür kämpfen, dass Brasilien nicht um Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückfalle.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Kataguiri ist Gründungsmitglied der „Bewegung Freies Brasilien“ (MBL), einer jungen Initiative, die in einem modernen Bürokomplex in São Paulo ihre Zentrale hat. Bei der Debatte um die Absetzung der damaligen Präsidentin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei vor sechs Jahren stand er, noch Teenager, an der Spitze der Demonstrationen, die den Machtwechsel einleiteten. Bis heute spricht die Linke von einem Putsch. Viele hassen Kataguiri deshalb. Jetzt fragt er sich, wofür es gut gewesen sei.