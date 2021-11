Europas Konservative : Niedergang der rechten Mitte

CDU und CSU sind kein Sonderfall, in vielen EU-Ländern schwächeln die Volksparteien der rechten Mitte. Das dürfte vor allem an einem Thema liegen.

Wenn Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler wird, dann ist das nach 16 Jahren Merkel nicht nur für Deutschland ein Einschnitt, sondern auch für Europa. Viele Weggefährten der Kanzlerin haben in jüngster Zeit betont, welche wichtige Führungsrolle ihr im Laufe der Jahre in der EU zugewachsen ist. Weniger offensichtlich, aber mindestens so einschneidend ist der Machtverlust von CDU und CSU für die Parteipolitik in der EU. Wenn die Ampelkoalition zustande kommt, dann wird keines der drei großen EU-Länder mehr von einem Christdemokraten regiert: Deutschland wechselt im Europäischen Rat ins Lager der Sozialdemokraten, Frankreichs Präsident Macron gehört zur liberalen Parteienfamilie, der italienische Ministerpräsident Draghi ist parteilos.

Nikolas Busse Verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik. Folgen Ich folge



In der Geschichte der EU gab es eine solche Konstellation seit vielen Jahren nicht mehr. Als Angela Merkel ins Amt kam, gehörten noch alle drei großen Gründerstaaten ins Lager der Euro­päischen Volkspartei (EVP). In Frankreich regierte Jacques Chirac, in Italien Silvio Berlusconi. Später in ihrer Kanzlerschaft kamen auch in den mittelgroßen Staaten Spanien (Mariano Rajoy) und Polen (Donald Tusk) Politiker der EVP an die Macht.

Für die Parteienfamilie der rechten Mitte, die sich stets als Motor und Garant der europäischen Einigung verstand, war das eine wichtige Machtposition. In der Öffentlichkeit entsteht oft der Eindruck, die Europäische Union sei ein Verbund, in dem jede Regierung ganz alleine für ihre nationalen Interessen eintrete. Es gibt aber die europäischen Zusammenschlüsse der Parteien, die nicht nur im Europäischen Parlament eine wichtige Rolle spielen. Absprachen oder Allianzen im Rat der Mitgliedstaaten beruhen auch immer wieder auf parteipolitischen Bindungen. Den Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel sind in der Regel Zusammenkünfte der Parteienfamilien vorgeschaltet, in denen die Themen des jeweiligen Gipfels vorbesprochen werden. Hohe politische Posten werden in Brüssel auch nach Parteizugehörigkeit vergeben.

EVP-Regierungen vor allem im Süden und Osten

Wenn Angela Merkel abtritt, dann wird die Stimme der EVP im Europäischen Rat vor allem eine von kleineren Mitgliedstaaten sein. Zu den Mitgliedern, deren Staats- oder Regierungschef der EVP angehört, zählen derzeit Griechenland, Zypern, Österreich, Kroatien, Lettland, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Noch nie hatte die Stimme der EVP im höchsten Gremium der EU eine derart süd- und osteuropäische Prägung. Und sie stellt dann voraussichtlich nur noch acht von 27 Regierungen. Das einzige Mitglied aus einem westeuropäischen Gründerstaat wird Ursula von der Leyen sein, die als Kommissionspräsidentin an den Sitzungen teilnimmt. Sie hat dort allerdings kein Stimmrecht.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die Umstände des Niedergangs der EVP sind nicht in jedem Land die gleichen. In Italien setzte er schon Anfang der Neunzigerjahre ein, als die Democrazia Cristiana in einer Korruptionsaffäre unterging. Ein Teil des Personals fand Unterschlupf beim populistischeren Berlusconi, der in der EVP blieb, in aktuellen Umfragen aber nur noch bei acht Prozent steht. Auch der Partido Popular (PP) in Spanien wurde durch einen Korruptionsskandal stark geschwächt, ebenso wie François Fillon, der 2017 als Präsidentschaftskandidat der Republikaner in Frankreich antrat.

Sucht man nach politischen Gründen für die Entwicklung, dann fällt der Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien in vielen Ländern Europas ins Auge. Die Lega oder die Fratelli d’Italia in Italien, der Front National (heute: Rassemblement National) in Frankreich, die Partij voor de Vrijheid (PVV) von Geert Wilders in den Niederlanden oder die Vox-Partei in Spanien finden seit Jahren mehr Gehör in der öffentlichen Debatte und erzielten Wahlerfolge. Die Lega kam in Rom sogar mehrmals in die Regierung.

Einwanderung besorgt viele

Die Themen, die diese Bewegungen hauptsächlich ansprechen, wurden früher meist von den Parteien der EVP bedient: Begrenzung von Migration, Bewahrung der kulturellen und nationalen Identität, traditionelles Familienbild. Sie waren aber nicht so radikal wie ihre neue Konkurrenz von rechts, die den wachsenden Migrationsdruck auf Europa und die vielen gesellschaftlichen Konflikte, die damit einhergehen, zum Thema machten. Umfragen zeigen immer wieder, dass die Einwanderung den Bürgern in der EU große Sorge bereitet. Im aktuellen Eurobarometer der EU-Kommission lag sie zusammen mit Umwelt/Klimaschutz auf Platz zwei der Themen, die die Befragten für die wichtigsten Probleme halten (Platz eins: die wirtschaftliche Lage).

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

CDU und CSU haben zuletzt einen Kurs der harten Abgrenzung zur AfD gefahren. Das ist in anderen Ländern nicht immer der Fall. In Spanien sucht der PP-Vorsitzende Abstand zu Vox zu halten, lässt sich auf regionaler und kommunaler Ebene aber von der Partei tolerieren. In Italien gibt es Wahlbündnisse zwischen Forza Italia und den beiden inzwischen deutlich größeren rechtspopulistischen Bewegungen. In Frankreich liefern sich die republikanischen Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur im nächsten Jahr gerade einen Wettbewerb um die asyl- und EU-kritischste Stimme.

Mehr zum Thema 1/

Ob es aussichtsreich ist, Anschluss an die Inhalte der rechten Konkurrenz zu suchen, lässt sich im europäischen Vergleich nicht eindeutig sagen. In Österreich hatte es Erfolg, auch wenn der zurückgetretene Bundeskanzler Sebastian Kurz, der für diesen Kurs stand, ­persönlich fürs Erste diskreditiert ist. In anderen Ländern war immer wieder zu beobachten, dass die Leute lieber das Original wählen. Die Union in Deutschland hat nur eine Gewissheit: Die ­Themen werden nicht verschwinden, siehe Belarus.