Kongresswahlen in USA : Hat Biden nicht viel, wenig oder gar nichts erreicht?

Mit heiterer Gelassenheit dürfte der amerikanische Präsident Joe Biden sein zweites Amtsjahr nicht begonnen haben. Viele Wähler sind nicht zufrieden mit seiner Amtsführung und seiner Leistungsbilanz. Bidens Umfragewerte sind alles andere als berauschend; nur die seines Vorgängers Trump waren zum vergleichbaren Zeitpunkt noch schlechter. (Zur Erinnerung: Die des später zur amerikanischen Lichtgestalt verklärten Ronald Reagan waren 1982 nicht sehr viel besser.)

Auf die Frage, ob Biden in seinem ersten Jahr als 46. Präsident der Vereinigten Staaten etwas er­reicht habe, fällt die Antwort ernüchternd aus: Fast zwei Drittel der Befragten sagen, Biden habe nicht viel, wenig oder gar nichts erreicht – trotz guter Wachstumszahlen und niedriger Arbeitslosigkeit! Doch noch immer lastet die Corona-Pandemie auf dem Land, und die Amerikaner treibt im Moment die Sorge um die Geldwertstabilität um: Die Inflation ist so hoch wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Auch in diesem Punkt, aber nicht nur in diesem Punkt, wird dem Präsidenten wenig oder nichts zugetraut.