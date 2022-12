Finaler Ausschussbericht : Was die USA aus dem Sturm auf das Kapitol lernen können

Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol ließ schon in den vergangenen Monaten keinen Zweifel daran, dass er eines für nicht vertretbar hält: Dass Donald Trump jemals wieder amerikanischer Präsident wird. In der letzten öffentlichen Sitzung am Montag empfahl er dem Justizministerium, Trump unter anderem wegen Aufruhr anzuklagen. Die Geschehnisse am 6. Januar 2021 seien allein auf ihn zurückzuführen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

In dem am Donnerstag veröffentlichen Abschlussbericht rät das Gremium dem Kongress nun, einen Prüfmechanismus zu schaffen, mit dem die in dem Bericht genannten Personen von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden könnten – also auch Trump vom Präsidentenamt. Unter Berufung auf den 14. Verfassungszusatz gelte das für all jene, die einen Eid auf die Verfassung geschworen, sich dann aber an einem Aufstand gegen diese beteiligt haben, heißt es in dem Papier.