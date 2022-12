Steuer veröffentlicht : Kein gutes Jahr für Donald Trump

Donald Trump am 15. November in Palm Beach Bild: dpa

Das Jahr 2022 war kein sonderlich gutes für Donald Trump. Im August durchsuchte das FBI sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida wegen aus dem Weißen Haus mitgenommener geheimer Dokumente. Im November scheiterte ein Großteil der von ihm installierten Wahlleugner-Kandidaten in den Kongresswahlen. Im Dezember wurde Trumps Familienunternehmen in New York wegen Steuerbetrugs verurteilt. Außerdem legte der Kongressausschuss zum Sturm auf das Kapitol in seinem Abschlussbericht dar, dass nur eine Person für die Geschehnisse verantwortlich sei: Trump selbst. Die letzte Niederlage des Jahres hätte Trump jedoch abwenden können, hätte er sich an die jahrzehntealte Tradition gehalten, als amerikanischer Präsident seine Steuerunterlagen offenzulegen.

Stattdessen veröffentlichte der für Steuerangelegenheiten zuständige Kongressausschuss am Freitag Trumps Steuererklärungen von 2015 bis 2020 – ein Schritt, den Trump seit Jahren zu verhindern versucht hatte und der ihm während seiner abermaligen Präsidentschaftskandidatur besonders ungelegen kommen dürfte. Die 45 Dokumente umfassen Tausende Seiten Steuerunterlagen. In der vergangenen Woche schon hatte das demokratisch dominierte Gremium seine Entscheidung bekannt gegeben und einen vorläufigen Bericht öffentlich gemacht, der Ungereimtheiten bei Trumps Steuerunterlagen zeigt. Nun sind seine finanziellen Verhältnisse dieser Jahre für jedermann einzusehen.

Was hat er zu verbergen?

Je entschiedener Trump gegen die Veröffentlichung der Dokumente vorging, umso größer wurde das Misstrauen seiner Kritiker: Was hat er zu verbergen? Hat Trump bei den Steuern getrickst? Sich als Unternehmer Vorteile verschafft? Besonders auffällig ist, dass der frühere Präsident in den untersuchten Jahren massive Verluste geltend gemacht hat, die seine Steuerzahlungen auf ein Minimum reduzierten. Das ist der Hauptgrund dafür, warum Trump zwischen 2015 und 2020 wenige oder gar keine Steuern zahlte. Unternehmen werden auf ihre Gewinne besteuert. Sind die Verluste sogar so groß, dass sie das Einkommen des jeweiligen Jahres übersteigen, können sie mit den Einkommen der nächsten Jahre verrechnet werden und abermals die Steuerlast senken.

2016 etwa zahlte Trump nur 750 Dollar Einkommensteuer. Zwar meldete er 30 Millionen Dollar Einnahmen – aber auch 60 Millionen Dollar Verluste. In den ersten drei Jahren seiner Präsidentschaft zahlte Trump demnach nur 1,1 Millionen Dollar Einkommensteuer, im Jahr 2020 sogar nichts, weil er 4,8 Millionen Dollar Verlust geltend machte. Recherchen der „New York Times“ hatten vor zwei Jahren bereits offengelegt, dass Trump in den Jahren 2016 und 2017 nur 750 Dollar Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt hatte.

Kurz vor seiner Wahl 2016 äußerte Trump, er habe die Steuergesetze „brillant“ zu seinem und dem Vorteil seiner Unternehmen genutzt. Das Wahlkampfversprechen, seine Steuerunterlagen spätestens nach seinem Sieg öffentlich zu machen, brach er später. Stattdessen berief sich Trump darauf, die Papiere würden geprüft, deswegen könne er sie nicht offenlegen.

Private Ausgaben als Geschäftsausgaben deklariert?

Dass das zumindest für folgende Steuerjahre nicht stimmte, bewies der Steuerausschuss in seinem ersten Bericht in der vergangenen Woche. Dort heißt es, die Steuerbehörde IRS habe Trump nicht ordnungsgemäß überprüft. In den vier Jahren seiner Amtszeit habe sie nur eine obligatorische Prüfung begonnen und keine einzige abgeschlossen. Die erste Prüfung sei außerdem erst zwei Jahre nach seinem Amtsantritt eingeleitet worden, als nach den Kongresswahlen die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus innehatten. 2019 forderte der Vorsitzende des Steuerausschusses, Richard Neal, die Herausgabe der Steuerunterlagen. Nach jahrelangem Rechtsstreit scheiterte Trump im November schließlich vor dem Obersten Gerichtshof, der den Weg für die Veröffentlichung frei machte.

Die Steuerdokumente geben Hinweise darauf, dass Trump private Ausgaben fälschlicherweise als Geschäftsausgaben deklariert hat. In mehreren Fällen stimmen die Einnahmen und die Ausgaben genau überein. So heißt es etwa über Modeljobs Melania Trumps, sie habe 3848 Dollar eingenommen – und 3848 Dollar Ausgaben gehabt. Neben der Tatsache, dass exakt gleiche Einnahmen und Ausgaben unwahrscheinlich sind, steht auch die Frage im Raum, warum man an Geschäften festhalten sollte, die letztlich kein Geld einbringen. Die Steuerunterlagen nähren außerdem den Verdacht, dass Trump Darlehen im Wert von Hundertausenden Dollar an seine Kinder Ivanka, Eric und Donald Jr. vergeben hat, um die Schenkungssteuer von 40 Prozent zu umgehen. Gleichzeitig könnten diese so die Zinsen, die sie an ihn gezahlt haben, von der Steuer absetzen. Trump meldete zwischen 2015 und 2019 jedes Jahr rund 51.000 Dollar an Zinsen von seinen Kindern.

Viele Republikaner prangern die schnelle Veröffentlichung von Trumps Steuerunterlagen als politisch motiviert an. Es ist zwar üblich, nicht aber gesetzlich festgelegt, dass ein Präsident seine Steuern offenlegen muss. Nach der Entscheidung des Obersten Gerichts blieb dem demokratisch kontrollierten Ausschuss nicht viel Zeit zu entscheiden, wie er verfahren will. Am 3. Januar tritt der neue Kongress mit einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus zusammen. Die Demokraten begründen den Schritt damit, die Kontrolle der präsidentiellen Einkünfte insgesamt auf den Prüfstand stellen zu wollen – dafür sei auch die Veröffentlichung von Trumps Steuerunterlagen nötig. Trump selbst sprach in der vergangenen Woche von einem „empörenden Machtmissbrauch“ und beklagte eine Hexenjagd.