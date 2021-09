Mission in Kongo : WHO-Chef entschuldigt sich für sexuellen Missbrauch durch Mitarbeiter

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus 2018 in einem neuen Ebola-Reaktionszentrum in Beni in Kongo. Die Organisation steht auch wegen des Umgangs mit den Vorwürfen zahlreicher Frauen und Mädchen in der Kritik. Bild: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich für Fälle sexuellen Missbrauchs durch ihre Mitarbeiter in der Demokratischen Republik Kongo entschuldigt. „Es tut mir leid“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. Es sei nun seine „oberste Priorität, die Täter nicht zu entschuldigen, sondern zur Rechenschaft zu ziehen“. Zuvor hatte eine von der WHO beauftragte Kommission in einem Bericht „eindeutiges strukturelles Versagen“ und „individuelle Fahrlässigkeit“ der UN-Organisation festgestellt.

Die Ermittler hatten im Kongo dutzende Frauen befragt, denen Beschäftigungen im Austausch für Sex angeboten wurden oder die Opfer von Vergewaltigungen wurden. Der 35 Seiten lange Bericht zeichnet ein düsteres Bild und betont das „Ausmaß der sexuellen Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs“. Die Opfer hätten zudem nicht „die notwendige Unterstützung und Hilfe erhalten“, heißt es in dem Papier. Die Ermittler betonen außerdem den Eindruck der Straflosigkeit seitens der mutmaßlichen Opfer.

WHO-Chef Tedros nannte den Bericht „eine erschütternde Lektüre“. Die Afrika-Chefin der Organisation, Matshidiso Moeti, sagte: „Als WHO-Führung entschuldigen wir uns bei diesen Menschen, bei den Frauen und Mädchen.“ Die Vorfälle sollen sich zwischen 2018 und 2020 im Rahmen einer internationalen Mission gegen einen Ebola-Ausbruch ereignet haben. Beteiligt gewesen seien sowohl lokale als auch internationale Mitarbeiter.