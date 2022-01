Demokratische Republik Kongo : 51 Todesurteile nach Mord an UN-Experten

Ein Militärgericht hat am Samstag etwa 51 Menschen zum Tode verurteilt, weil sie an der Ermordung zweier UN-Experten im Jahr 2017 beteiligt gewesen sein sollen. Offenbar hatten sie sich an den UN rächen wollen.

Einsatzkräfte der UN-Friedensmission am 28. Januar in Rugari Bild: AFP

Fast fünf Jahre nach dem Mord an zwei UN-Experten in der Demokratischen Republik Kongo hat ein Gericht 51 Angeklagte zum Tode verurteilt. Viele der Verurteilten, denen neben dem Mord an dem US-Bürger Michael Sharp und der aus Chile stammenden Schwedin Zaida Catalan auch Terrorismus, Beteiligung an einem Aufstand und Kriegsverbrechen zur Last gelegt wurden, wurden von dem Militärgericht in Kananga am Samstag in Abwesenheit verurteilt.

Sharp, Catalan und vier kongolesische Begleiter waren im März 2017 in der Unruheprovinz Kasaï verschleppt worden, als sie dort für die UN Massengräber untersuchten. 16 Tage später wurden in einem Dorf ihre Leichen gefunden. Catalan war enthauptet worden.

Blutige Konflikte

Kasaï wurde von 2016 bis Mitte 2017 von einem blutigen Konflikt erschüttert, der durch die Tötung eines Anführers der Miliz Kamuina Nsapu ausgelöst worden seit. Bei Kämpfen mit Regierungstruppen wurde etwa 3400 Menschen getötet und zehntausende vertrieben.

In dem Prozess vor dem Militärgericht machten die Staatsanwälte Milizkämpfer für die Ermordung der UN-Experten verantwortlich. Sie wollten sich demnach an den UN rächen, weil sie Angriffe der Armee gegen die Miliz nicht verhindert habe. Die Ankläger forderten für 51 der 54 Angeklagten die Todesstrafe. 22 der Angeklagten sind flüchtig, ihnen wurde in Abwesenheit der Prozess gemacht.

Bei Mordprozessen im Kongo wird häufig die Todesstrafe verhängt, sie wird aber seit 2003 nicht mehr vollstreckt.