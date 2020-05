Konflikt um Virusursprung : Wie China die EU zensiert

Am Mittwoch erschien ein Gastbeitrag in der chinesischen Staatszeitung „China Daily“, in der ein wichtiger Satz stand und ein noch wichtigerer fehlte. Als Autoren zeichneten die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst. „Während wir Meinungsverschiedenheiten haben, besonders über Menschenrechte, ist unsere Partnerschaft reif genug geworden, um freimütig über diese Themen reden zu können“, hieß es im Text. Und die Genese des Beitrags war wohl ein Beispiel dafür, wie solche Gespräche laufen.

Die Chinesen hatten nämlich Anstoß an einem anderen Satz genommen: dass „das Coronavirus in China seinen Ursprung nahm und sich in den folgenden drei Monaten auf der ganzen Welt verbreitete“. Der wurde dann nicht gedruckt, was am Donnerstag in Brüssel zu allerlei Kritik führte.

Warum nur hatte sich der verantwortliche Auswärtige Dienst der EU, der sonst stets Pressefreiheit in anderen Ländern anmahnt, auf diese Zensur eingelassen? Die Erklärung seiner Sprecherin ging so: Man sei darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Artikel nur mit der Zustimmung des chinesischen Außenministeriums erscheinen könne, das auf der Streichung bestanden habe.

Die EU-Delegation habe sich darüber mit „nicht unbestimmten Worten“ beschwert, dann aber trotz „beträchtlichem Widerwillen“ zugestimmt. So hätten wenigstens die anderen Botschaften im Text vermittelt werden können, was sonst schwierig sei. Der Delegationsleiter habe zwischen mehreren Interessen abwägen müssen und sich so entschieden.

Borrell wurde vor den Auswärtigen Ausschuss zitiert

Diese anderen Botschaften waren im Wesentlichen, dass beide Seiten gemeinsame Interessen haben, beim Klimaschutz wie an „sozialer Gerechtigkeit“, dass sie ihre Beziehungen noch „produktiver“ gestalten könnten und dass die Pandemie eine globale Herausforderung sei. Die Sprecherin des Auswärtigen Dienstes wies noch darauf hin, dass zu den erwähnten Menschenrechten auch die Pressefreiheit zähle. Ausdrücklich vorkommen durfte sie aber offenbar nicht. Hinzu kommt, dass der Gastbeitrag nur auf Englisch veröffentlicht wurde, nicht aber auf der chinesischen Website.

Der Vorfall wurde auch deshalb besonders beachtet, weil derselbe Auswärtige Dienst schon vorher in Verdacht geraten war, sich chinesischem Druck zu beugen. Ende April hatte er einen Bericht zur Desinformation in Corona-Zeiten veröffentlicht. Darin stand, es gebe einen „koordinierten Vorstoß offizieller chinesischer Quellen“, von der Schuld am Ausbruch des Virus abzulenken. Der zensierte Text bestätigt das nun einmal mehr. Doch hatte es eine interne Version gegeben, in der China sogar einer „globalen Desinformationskampagne“ bezichtigt worden war.

Der für den Dienst verantwortliche Außenbeauftragte Josep Borrell wurde deshalb vor den Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments zitiert. Der Spanier wies den Vorwurf zurück, man habe sich China gebeugt, gestand aber auch ein, dass der Dienst bei Veröffentlichungen „sehr sorgfältig“ sein und „diplomatische Schwierigkeiten“ vermeiden müsse. Viele Parlamentarier waren davon nicht überzeugt, sie fordern einen schriftlichen Bericht und eine weitere Anhörung Borrells.

Die EU sucht einen Mittelweg zwischen Washington und Peking

Dass der Satz der EU-Botschafter über den Ursprung des Virus der chinesischen Zensur zum Opfer gefallen ist, hat zwei Gründe. Zum einen bemüht Peking sich gerade, anhand von frühen Infektionsfällen in Schweden, Frankreich und Amerika aus den Monaten November und Dezember den Eindruck zu verbreiten, dass der Ursprung des Virus womöglich nicht in Wuhan liegt.

Zum anderen sieht sich China mit heftigen, aber unbelegten Anschuldigungen Washingtons konfrontiert, es habe einen Laborunfall vertuscht, bei dem das Virus entwichen sei. Die amerikanische Regierung verlangt Zugang zu dem Wuhaner Labor und übt Druck auf Verbündete aus, sich dieser Forderung anzuschließen.

Die EU will stattdessen bei der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 18. Mai einen eigenen Vorschlag für eine unabhängige Untersuchung des Virusursprungs einbringen. Die Initiative versteht sich als Mittelweg. Doch China mauert. Die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, sagte am Donnerstag, China unterstütze eine rückblickende Betrachtung der Epidemie „zu einem geeigneten Zeitpunkt“.

Der WHO zufolge gibt es Gespräche mit Peking über eine „weitere Mission“, die wissenschaftlich untersuchen solle, „was am Anfang mit Blick auf Kontakte mit verschiedenen Tieren passiert ist“. Dass China den Forschern Zugang zu dem Labor ermöglichen würde, gilt in Peking als höchst unwahrscheinlich. Und selbst wenn, würde ein solcher Bericht ähnlich zensiert werden wie der Gastbeitrag der EU-Botschafter.