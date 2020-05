Konflikt um Virusursprung : Wie China die EU zensiert

Am Mittwoch erschien ein Gastbeitrag in der chinesischen Staatszeitung „China Daily“, in der ein wichtiger Satz stand und ein noch wichtigerer fehlte. Als Autoren zeichneten die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst. „Während wir Meinungsverschiedenheiten haben, besonders über Menschenrechte, ist unsere Partnerschaft reif genug geworden, um freimütig über diese Themen reden zu können“, hieß es im Text. Und die Genese des Beitrags war wohl ein Beispiel dafür, wie solche Gespräche laufen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für Ostasien. F.A.Z.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die Chinesen hatten nämlich Anstoß an einem anderen Satz genommen: dass „das Coronavirus in China seinen Ursprung nahm und sich in den folgenden drei Monaten auf der ganzen Welt verbreitete“. Der wurde dann nicht gedruckt, was am Donnerstag in Brüssel zu allerlei Kritik führte.