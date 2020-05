Manfred Weber im Gespräch : „Ich will nicht, dass China nach der Krise als der große Gewinner dasteht“

Wie hat sich die Europäische Union in der Corona-Krise bisher geschlagen, Herr Weber?

In der Krise schaut erst mal jeder auf sich selbst. Das war so, als im Schengen-Raum die Grenzen geschlossen wurden. Oder als Staaten sich geweigert haben, den Nachbarn Schutzmasken zu liefern. Die Krise hat uns gezeigt, wie es zugeht, wenn man die Europäische Union nicht hat. Denn in der Gesundheitspolitik hat die EU keine Kompetenzen. Dann droht sehr schnell der Rückfall in den nationalen Egoismus.

Waren die Grenzschließungen falsch?