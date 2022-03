Konflikt der Systeme : Der Trugschluss des Westens

Kein rein privatwirtschaftliches Projekt: Bauarbeiten an der Pipeline Nord Stream 2 im Juni 2019 nahe der russischen Stadt Kingisepp Bild: Reuters

Es hätte nicht erst des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bedurft, um den totalitären Charakter des „Systems Putin“ zu erkennen. Den haben der Herrscher im Kreml und seine Lakaien schon lange sichtbar und für viele Russen spürbar vorgeführt. Und doch haben erst der Überfall auf das Nachbarland und die russische Kriegsführung manchen die Augen geöffnet.

Jenen, die zuvor vieles nicht wahrhaben wollten und sich der Illusion von Dialog und Verständigung realitätsvergessen hingaben; jenen, die es für eine tolle Idee hielten – ob aus Überzeugung, Geldgier oder aus Gründen der Strukturpolitik –, wenn die deutsch-russischen Energiebeziehungen immer enger würden.

Doch nun wird die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energieträgern als das erkannt, was sie potentiell schon immer war: ein Problem, das die Deutschen in einem Konflikt finanziell und politisch teuer zu stehen kommt. Die Verdrängung ging so weit, die nun eingefrorene Gasleitung Nord Stream 2 als privatwirtschaftliche Unternehmung darzustellen – als ob Energiepolitik und die Versorgung einer modernen Gesellschaft mit Energie etwas Privates wären.

Jetzt wird die deutsche Abhängigkeit immerhin beim Namen genannt und als Grund dafür, warum ein Importstopp von russischem Öl und Gas nicht möglich sei. Was natürlich bedeutet, dass Putin weiterhin seine Aggression finanzieren kann.

Russland wird wirtschaftlich isoliert

Ja, die Sanktionen gegen Russland sind beispiellos. Sie sind die notwendige asymmetrische Reaktion auf Putins Krieg; sie werden der russischen Wirtschaft großen Schaden zufügen, und zwar noch dann, wenn Moskaus Vernichtungswille sich ausgetobt hat. Russland wird auf „Ramschniveau“ heruntergestuft, der Rubel ist abgestürzt, westliche Unternehmen verlassen das Land, es wird auf lange Zeit wirtschaftlich isoliert. Spießgesellen wie der Syrer Assad oder Nordkoreas Diktator sind da keine Hilfe.

Der Krieg und seine Folgen haben aber noch etwas offengelegt: Der Systemkonflikt zwischen autoritären Regimen und den Demokratien ist brutale Realität. Er lässt sich nicht „kompartmentalisieren“, nach dem Motto, hier streiten wir über Territorien und Menschenrechte, dort arbeiten wir zusammen, und die Wirtschaft ist weitgehend unbehelligt. Auch das ist ein Trugschluss.

Wenn die geopolitische Konkurrenz ausartet, wird auch die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen, und sei es, weil Sanktionen verhängt werden. Warum wohl hat sich Chinas Staats- und Parteichef so besorgt über deren Auswirkungen auf die Güter- und Finanzmärkte geäußert?

Hinter dieser Sorge dürfte noch mehr stecken: die Überraschung darüber, wie geeint und entschlossen der Westen bislang auf Putins Krieg reagiert hat. Wie würde der Westen reagieren, wenn Peking versuchen sollte, sich Taiwan militärisch einzuverleiben? Achselzuckend? Oder mit wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen, angesichts derer die Diskussion über Lieferketten schnell vergessen wäre?

Auch dann wäre Deutschland einer der Leidtragenden. Denn die wirtschaftliche Verzahnung mit China geht weiter. Braucht es den ultimativen Weckruf, um zu erkennen, wie heikel es ist, wenn aus wirtschaftlicher Verbindung ausweglose Abhängigkeit und Verwundbarkeit werden?

Die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufen hat, gilt für Deutschland, Europa und für die Welt.