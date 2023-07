Aktualisiert am

Logistik an der NATO-Ostflanke

Logistik an der NATO-Ostflanke :

Logistik an der NATO-Ostflanke : Beschwerlicher Marsch durch Europa

Die NATO will im Ernstfall mit Hunderttausenden Soldaten die Ostflanke des Bündnisses verteidigen. Deutschlands Brücken, Straßen und Schienen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Gut gesichert: die Grenze zwischen Polen und Belarus am 8. Juli Bild: Getty

Wenn die Staats- und Regierungschefs der NATO in den kommenden Tagen in Vilnius zusammenkommen, dann werden sie über die Eck­pfeiler der Bündnisverteidigung spre­chen: Wie viel Geld die Mitglieder in ihre Wehretats investieren, welche Trup­pen sie bereitstellen für die Ostflankeund mit welchen Waffensys­temen sie ausgerüstet werden, um im Ernstfall einen russischen Angriff abwehren zu können. Ein Aspekt wird dabei vermutlich im Hintergrund bleiben, obwohl ohne ihn kein Quadratzentimeter des Bündnisses zu verteidigen ist: die Logistik.

Lorenz Hemicker Redakteur beim Chef vom Dienst. Folgen Ich folge





Milliarden, Brigaden und Haubitzen sorgen für Aufmerksamkeit, der Transport und die Versorgung tun es selten. Dabei zählen beide zu den größten Herausforderungen, mit denen sich die Allianz konfrontiert sieht. Denn damit Haubitzen feuern, Panzer fahren und Sol­daten kämpfen können, braucht es ein gigantisches Netzwerk, über das ein steter Strom aus Material und Soldaten bis an die Front (und auch wieder zurück) fließt.