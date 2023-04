Vor den Wahlen in Spanien : Die Kommunistin Yolanda Díaz will die Macht

Der Platz im Basketballstadion im Zen­trum von Madrid reicht nicht aus. Hunderte müssen draußen bleiben. Auf dem Sportplatz nebenan verfolgen sie in der Frühlingssonne die Worte der zierlichen, ganz in Weiß gekleideten Frau, die in der Halle am Rednerpult steht.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Yolanda Díaz hebt sich die Ankündigung, mit der sie lange gerungen hatte, bis ganz zum Schluss auf. „Heute mache ich einen weiteren Schritt nach vorn. Ich will die erste Präsidentin unseres Landes werden“, ruft die spanische Arbeitsministerin. Sie meint das Amt des Regierungschefs, das in Spanien „Präsident der Regierung“ heißt. Dann sagt sie: „Das Spanien der Frauen lässt sich nicht mehr aufhalten.“ Vor und in der Halle, die ein großes Plakat mit dem Schriftzug „Alles beginnt“ dominiert, brandet Jubel auf.