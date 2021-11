Kommunalwahlen in Südafrika : „Bringt die Weißen wieder an die Regierung“

Die Infrastruktur in Südafrika ist in einem katastrophalem Zustand. Viele Menschen sind wütend. Die Kommunalwahlen an diesem Montag könnten zur Abrechnung mit der Regierungspartei ANC werden.

Irgendwann hat sich Fanie Barkhuizen so sehr über die drei riesigen Löcher in der Straße vor seinem Haus geärgert, dass er kleine Palmen davor pflanzte. Zur Verschönerung. In jedem von ihnen könnte locker ein Auto verschwinden – oder bei Regen ein Nilpferd, wie die Bewohner dieses Viertels in Emfuleni südlich von Johannesburg gerne spotten. Die Löcher klaffen schon seit drei Jahren im Boden. Gekümmert hat sich die Gemeindeverwaltung bisher nicht darum. Nun aber hängen an allen Laternenpfosten entlang der Straße Wahlkampfplakate mit Kandidaten verschiedener Parteien. Sie lächeln scheinbar zuversichtlich auf die drei tiefen Löcher herab.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Südafrika ist im Wahlkampffieber. An diesem Montag finden die Kommunalwahlen statt. Für die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) sind sie die erste große Bewährungsprobe seit Beginn der Corona-Pandemie und nach den Ausschreitungen im Juli, als Tausende in zwei Provinzen Einkaufszentren und Supermärkte plünderten. Auslöser der Unruhen war angeblich der Gang des früheren Präsidenten Jacob Zuma ins Gefängnis. Mittlerweile ist er nach offiziellen Angaben aus „gesundheitlichen Gründen“ wieder entlassen worden.