Kommunalwahlen in Italien : Salvinis sinkender Stern

Für den früheren Innenminister Matteo Salvini geht es bei den Kommunalwahlen in Italien am Sonntag um viel – auch in seiner eigenen Partei steht der Rechtspopulist unter Druck.

Rund neun Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag in Italien aufgerufen, in 978 Städten und Gemeinden ihre Bürgermeister sowie die Stadtparlamente und Gemeinderäte zu bestimmen. Zudem sollen landesweit alle Wähler in einem Referendum über wesentliche Punkte der vom Parlament beschlossenen Justizreform befinden. Neue Bürgermeister werden in 26 größeren Städten gewählt, unter ihnen die Hauptstädte von vier der 20 Regionen des Landes: Catanzaro in Kalabrien an der Stiefelspitze, Genua in Ligurien im Nordwesten, L’Aquila in den Abruzzen sowie Palermo auf Sizilien. In 18 dieser Städte regieren derzeit Bürgermeister der rechten Parteien, in fünf Städten herrscht die Linke und in dreien Stadtoberhäupter von Bürgerlisten.

Obwohl es bei den Wahlkampagnen in den Kommunen überwiegend um lokale Themen ging, sind die Lokalwahlen ein wichtiger Stimmungstest mit Blick auf die Parlamentswahlen im März 2023. Politiker von nationaler Prominenz sind für die Kampagnen ihrer örtlichen Kandidaten fleißig durchs Land gereist. Für zwei Parteiführer, deren Stern seit Monaten sinkt, geht es am Sonntag fast schon ums politische Überleben. Es handelt sich um den früheren Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega und den einstigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, Parteichef der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

Die Lega, die Salvini bei den Europawahlen 2019 mit 34 Prozent der Stimmen zur mit Abstand stärksten politischen Kraft des Landes gemacht hatte, kommt in jüngsten Umfragen nur noch auf 16 Prozent Zustimmung. Der Stimmenanteil der Fünf Sterne ist seit deren Triumph bei den Parlamentswahlen von 2018 von seinerzeit 33 Prozent auf jetzt 13 Prozent Zustimmung gesunken.

Salvinis abgesagte Friedensmission

Die jüngsten Kontroversen um Salvini und Conte haben jeweils mit dem Ukrainekrieg zu tun. Zwar haben beide Parteiführer nach dem Überfall Moskaus vom 24. Februar zunächst die Politik des parteilosen Regierungschefs Mario Draghi mitgetragen, der sich gemeinsam mit der EU und den USA vorbehaltlos auf die Seite des Kriegsopfers Ukraine gestellt hat. Doch zuletzt haben sich Salvini und Conte in der Frage immer deutlicher von Draghi distanziert, haben faktisch gegen die von ihren Parteien mitgetragene Koalition Draghi opponiert.

Salvini hat seine für Juni geplante private „Friedensmission“ nach Moskau erst abgesagt, nachdem die Kritik an seiner weder mit dem Regierungschef noch mit dem Außenminister abgestimmten Reise immer lauter geworden war, auch innerhalb seiner eigenen Partei. Auch über seinen Friedensplan, den er dem Kreml vorlegen wollte, hatte Salvini die Regierung vorab nicht informiert. Das erratische Handeln Salvinis ist vor allem auf Kritik bei Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti gestoßen, der dem gemäßigten und wirtschaftsliberalen Flügel der Lega angehört. Aber auch in der Bevölkerung insgesamt verliert der irrlichternde Salvini zunehmend Rückhalt. Ein schlechtes Abschneiden von Kandidaten seiner Lega bei den Kommunalwahlen würde Salvinis Führungsposition weiter schwächen.

„Kriegsmüdigkeit“ in Italien

Auch Fünf-Sterne-Parteichef Conte hat die Ukrainepolitik Draghis zuletzt immer deutlicher kritisiert, vor allem die Waffenlieferungen Italiens an Kiew. Sowohl Salvini wie Conte versuchen mit ihrer immer schärferen Abkehr von Draghis Linie im Ukrainekrieg, die wachsende „Kriegsmüdigkeit“ der italienischen Bevölkerung für sich politisch nutzbar zu machen.

Von besonderer Bedeutung sind die Bürgermeisterwahlen in Palermo. Dort endet die Ära von Leoluca Orlando, der 1985 im Alter von 38 Jahren erstmals zum Rathauschef gewählt wurde. Mehr als 22 Jahre, verteilt auf vier Amtszeiten, herrschte Orlando im Palazzo delle Aquile. Zwischendurch war er Abgeordneter in den Parlamenten Siziliens und Italiens sowie im Europaparlament. Wo immer er war und was immer er tat, sein Nimbus als Kämpfer gegen die sizilianische Mafiaorganisation Cosa Nostra in den achtziger Jahren brachte ihm großen Respekt ein. Vor allem in Deutschland, denn der Jurist Orlando hatte auch in Heidelberg studiert und spricht gut Deutsch.

Telefonat mit der Cosa Nostra

Orlando kann sich zugutehalten, dass heute nicht mehr die Cosa-Nostra-Bosse das Geschehen im Rathaus bestimmen, sondern die gewählten Volksvertreter. Auch die Revitalisierung Palermos ist unter Orlandos Führung gut vorangekommen, wenngleich der Verkehr, die Müllabfuhr und die öffentliche Verwaltung insgesamt verbesserungsfähig bleiben. Im Immigrationsstreit, zumal mit dem rechtspopulistischen Widersacher Salvini, war und ist Orlando einer der prominentesten nationalen Fürsprecher für die Willkommenskultur in Italien. Als weithin respektierter Stadtvater geht Orlando nun in den Ruhestand.

Und prompt sind im Wahlkampf um das Rathaus von Palermo die Schatten der Vergangenheit wieder aufgetaucht. Ein Politiker von Silvio Berlusconis Partei „Forza Italia“ wurde Anfang dieser Woche festgenommen, weil er in einem von Antimafia-Ermittlern abgehörten Telefonat mit lokalen Cosa-Nostra-Bossen offenkundig über Stimmenkauf gesprochen hatte. „Hilf mir, du weißt, dass ich es gut mit dir meine“, sagte er zu dem Mafioso und fährt dann fort: „Wenn ich Macht habe, dann seid auch ihr mächtig.“ Von den vielen Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe der EU für Italien fließen überproportional viele in den Süden, und auch die Cosa Nostra will von dem Geldregen profitieren.

Der Ausgang der Bürgermeisterwahl in Palermo gilt als offen. Roberto Lagalla, 67 Jahre alter emeritierter Professor für Medizin und ehemaliger Rektor der Universität von Palermo, ist der gemeinsame Kandidat der rechten Parteien und gilt als leicht favorisiert. Das Bündnis der Linksparteien unter Führung der Sozialdemokraten und der Fünf Sterne schickt den 69 Jahre alten Architekten Franco Miceli ins Rennen. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang 40 Prozent der Stimmen, kommt es am 26. Juni zum Stichentscheid zwischen den beiden Bestplatzierten.