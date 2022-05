Tory-Verluste bei Regionalwahl : Ein Denkzettel für „Partygate“?

Boris Johnson am Donnerstag in London Bild: AP

Bei den britischen Kommunalwahlen zeichnen sich flächendeckend Verluste für die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson ab. Nach der Bekanntgabe erster lokaler Wahlergebnisse baut die Labour Party vor allem ihre Position in London aus, kann aber in den ländlichen Regionen und Kleinstädten nicht die erhofften Zugewinne einfahren; in einigen Regionen verlor sie sogar Stimmen. Vielerorts profitierten die Liberaldemokraten, die Grünen und unabhängige Kandidaten von den Verlusten der Tories, aber auch von denen der Labour Party. In Schottland und Wales wurde am Freitagmorgen noch ausgezählt.

Erste verlässlichere Trends in Nordirland, wo am Donnerstag das Parlament in Belfast gewählt wurde, sind nicht vor dem Nachmittag zu erwarten. Ein Ergebnis wird wohl nicht vor Samstag vorliegen. Mit Einbußen für die britische Regierungspartei war gerechnet worden. Meinungsforscher führen sie auf die traditionelle Protesthaltung der Bürger in der Mitte einer Legislaturperiode zurück, aber auch auf die Affären des Premierministers, darunter „Partygate“, und die allgemeinen Preissteigerungen.

Tories verlieren Wahlbezirk im Regierungsviertel

Als besonders schmerzhaft verbuchen die Tories den Verlust des Westminster-Councils, der seit seiner Gründung 1964 in konservativer Hand gewesen war. Der zentrale Londoner Bezirk, in dem sich auch das Regierungsviertel befindet, hatte sich bis zu diesen Wahlen als Bollwerk gegen die fortschreitende „Labourisierung“ der britischen Hauptstadt gehalten. Ihre Mehrheit verloren die Konservativen auch in den Londoner Bezirken Barnet und Wandsworth; letzterer war seit den siebziger Jahren eine Tory-Bastion gewesen. Labour-Chef Keir Starmer sprach am Freitag von einem „Wendepunkt“ für die Partei, die nun „zurück auf der Spur“ zu einem Sieg bei Unterhauswahlen sei.

Aber die Wählertrends außerhalb Londons stützen Starmers Frohlocken nur bedingt. Der Meinungsforscher John Curtice hielt am Freitag für möglich, dass die Labour Party außerhalb Londons sogar „ein bisschen unterhalb“ der Kommunalwahlergebnisse von 2017 landen werde.

Die Kommunalwahlen, die in Teilen Englands sowie in Schottland und Wales stattfanden, waren weithin als Stimmungstest für Johnson wahrgenommen worden. Parteivertreter hatten die Erwartungen stark nach unten geschraubt. Entsprechend undramatisch wurde die Trends am Freitagmorgen von Tories kommentiert. Nur vereinzelt erhoben sich Stimmen, die Konsequenzen forderten. Der Tory-Abgeordnete David Simmonds führte die Verluste in London auf „Partygate“ zurück und erinnerte daran, dass Johnson erklärt habe, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen. „Das muss er jetzt tun und diese Frage beantworten“, sagte Simmonds. Eine breite innerparteiliche Front gegen den Parteichef und Premierminister schien sich am Freitag aber nicht aufzubauen.

Oliver Dowden, der die Partei operativ führt, sprach von „herausfordernden und schwierigen Zeiten“, die er mit „einer Menge schwieriger Schlagzeilen in den vergangenen Monaten“ begründete. Die Labour Party habe gleichwohl „kein Momentum“, und die Tories müssten sich jetzt auf „starke Führung“ konzentrieren, im Umgang mit der Wirtschaftskrise ebenso wie im Umgang mit Moskau.