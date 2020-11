Kommunalwahlen in Brasilien : Dämpfer für Bolsonaro

Die Abneigung gegen den Präsidenten in den Metropolen wächst. Sein Sohn büßt massiv Stimmen ein. Die Abstimmung wird von einem Negativrekord und Kritik am Wahlsystem überschattet.

Jair Bolsonaro (Mite), Präsident von Brasilien, kommt am Sonntagzu einem Wahllokal, um bei den Kommunalwahlen in Rio de Janeiro seine Stimme abzugeben. Bild: dpa

Bei den Kommunalwahlen in Brasilien haben sich die von Präsident Jair Bolsonaro unterstützten Kandidaten nicht behaupten können. Besonders deutlich zeigte sich das in der Metropole São Paulo, wo es zu einer Stichwahl zwischen dem bisherigen Bürgermeister Bruno Covas von der liberalen „Partei der Brasilianischen Sozialdemokratie“ (PSDB) und dem linken Überflieger Guilherme Boulos von der „Partei für Sozialismus und Freiheit“ (PSOL) kommt. Covas gilt als Favorit.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



An diesem Resultat zeigen sich gleich zwei Tendenzen des Urnengangs, der als wegweisend für die Präsidenten- und Parlamentswahlen in zwei Jahren gelten: Die Brasilianer wählten zwar weiterhin mehrheitlich konservativ, allerdings weniger extrem als noch vor zwei Jahren, als Bolsonaro die Wahl gewann und für einen Rechtsrutsch im Parlament sorgte. Etablierte Parteien aus dem sogenannten „großen Zentrum“ konnten sich in den wichtigen Städten durchsetzen oder in eine gute Ausgangslage für die Stichwahl bringen. Auf der linken Seite hat die traditionelle Arbeiterpartei (PT) der früheren Präsidenten Lula da Silva und Rousseff weiter an Boden verloren. Die PSOL, die vor 15 Jahren aus einer Abspaltung von der PT entstanden ist, ist zu einer relevanten Kraft geworden.

In Rio de Janeiro wird die Stichwahl zwischen dem amtierenden und dem früheren Bürgermeister ausgemacht. Der evangelikale Bürgermeister Marcelo Crivella, der von Bolsonaro unterstützt wird, dürfte es allerdings schwer haben gegen den liberalen Eduardo Paes, der bei linken Wählern als das kleinere Übel gilt. In Rio trat auch Carlos Bolsonaro, der Sohn des Präsidenten, für einen Sitz im Stadtparlament an. Der Präsidentensohn schaffte zwar die Wiederwahl problemlos und mit einem Spitzenresultat, büßte im Vergleich zu seiner Wahl vor vier Jahren massiv Stimmen ein.

Neben seinem eigenen Sohn hatte Bolsonaro in den vergangenen Wochen in den sozialen Netzwerken eine Reihe von Kandidaten offen unterstützt. Die meisten schafften die Wahl am Sonntag nicht. Ihm gelang es nicht, seine Popularität in Stimmen für diese Kandidaten umzumünzen, wie dies vor zwei Jahren noch der Fall war. Eine Erklärung liegt im Umstand, dass Bolsonaro derzeit parteilos ist. Zudem war er selbst nicht Kandidat. Gerade in den Metropolen ist in den vergangenen Wochen aber auch die Abneigung gegen Bolsonaro gewachsen.

Die für Brasilianer obligatorische Wahl war von einer Rekordtief bei der Wahlbeteiligung gezeichnet. Rund 23 Prozent der Wähler gingen nicht an die Urnen. Das ist nur teilweise auf die Pandemie zurückzuführen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich eine sinkende Wahlbeteiligung beobachten lassen. Zu reden gab außerdem eine Verzögerung bei der Übertragung der Wahlresultate aufgrund eines defekten Servers. Die Resultate, die in Brasilien dank des elektronischen Wahlsystems sehr rasch eintreffen, verzögerten sich in São Paulo massiv. Zudem war es am Morgen des Wahlsonntags zu einem versuchten Hackerangriff auf die System des Wahlgerichts gekommen. Die Vorfälle hatten keinerlei Auswirkungen auf die Wahl, da das Wahlsystem nicht an das Internet gekoppelt ist. Dennoch wurden sie von einigen Politikern aus dem Umfeld Bolsonaros zum Anlass genommen, um das Wahlsystem anzuzweifeln und Betrugsgerüchte zu verbreiten. Bolsonaro setzte sich schon vor seiner Wahl zum Präsidenten für eine Abkehr vom elektronischen Wahlsystem ein.