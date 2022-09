Aus Moskau und St. Petersburg : Russische Politiker fordern Putins Rücktritt

Appelle, Wladimir Putin möge als Präsident zurücktreten oder des Amtes enthoben werden, sind in Russland selten. Binnen weniger Tage ist am Montag die dritte derartige Initiative gestartet worden. Putins Handlungen „fügen der Zukunft Russlands und seiner Bürger Schaden zu“, heißt es in einem Rücktrittsaufruf der Bezirksverordneten Xenija Torstrjom aus Sankt Petersburg.

Ihre Petition der „Kommunalabgeordneten Russlands“ hatten nach Torstrjoms Angaben bis Montagnachmittag 20 Verordnete unterzeichnet, 13 aus Petersburg, sieben aus Moskau. Torstrjom fügte hinzu, der Text sei „lakonisch und ‚diskreditiert‘ niemanden“.

Ende voriger Woche waren fünf Petersburger Verordnete aus dem Smolni-Bezirk wegen „Diskreditierung“ der Armee von der Polizei vorgeladen worden; die Höhe des Bußgelds steht noch aus, im Wiederholungsfall drohen Strafverfahren.

Die Verordneten hatten am vergangenen Mittwoch zusammen mit zwei weiteren Kollegen die Duma, das Unterhaus, aufgerufen, Putin des Amtes zu entheben; seine Entscheidung, die „Spezialoperation“ in der Ukraine zu beginnen, weise Anzeichen von Hochverrat auf, unter anderem, da nun russische Armee-Einheiten vernichtet und „junge, arbeitsfähige Bürger getötet oder Invaliden werden“.

Bezirksverordneter zu sieben Jahren Haft verurteilt

Am vergangenen Donnerstag riefen Verordnete des Moskauer Lomonossow-Bezirks Putin auf, zurückzutreten: In Ländern, in denen die Staatsführung häufiger wechsele, „leben die Menschen im Durchschnitt besser und länger als in denen, deren Führer den Posten nur mit den Füßen zuerst verlässt“.

Die „Rhetorik“ Putins und seiner „Untergebenen“ habe das Land „faktisch in die Epoche des Kalten Krieges zurückgeworfen“, klagten sie: „Russland wird wieder gefürchtet und gehasst, wir bedrohen wieder die ganze Welt mit Atomwaffen.“ Mutig ist der Schritt der Kommunalpolitiker auch, weil ein Moskauer Bezirksverordneter, Alexej Gorinow, der in einer Sitzung gegen den Krieg aufgetreten war, im Juli wegen Verbreitung von „Falschnachrichten“ zu sieben Jahren Haft verurteilt worden ist; sein Kollege Ilja Jaschin wird unter ebensolchen Vorwürfen festgehalten.

„Golos“ bezeichnet Regionalwahlen als „nicht frei“

Die Lomonossow-Bezirksverordneten wiesen darauf hin, dass ihr Gremium im Zuge von Kommunalwahlen neu besetzt werde. Sie hatten ihre Mandate in Wahlen 2017 erhalten. Schon damals war es für Oppositionelle schwierig, überhaupt anzutreten. Ihre Kandidaten konnten dennoch Erfolge erringen, stellten im Lomonossow-Bezirk und in einigen weiteren Bezirken Moskaus sogar die Mehrheit der Verordneten.

Die – vielfach drangsalierte – Bewegung „Golos“ (Stimme) bezeichnete jüngste Kommunal- und Regionalwahlen, die von Freitag bis Sonntag in Moskau und andernorts abgehalten wurden, nun als „nicht frei“ und hob hervor, es sei unter den derzeit in Russland herrschenden Bedingungen „unmöglich, den echten Wählerwillen zu ermitteln“. Insbesondere rügte „Golos“ den intransparenten Einsatz von Onlinestimmabgaben.

Offizielle Ergebnisse brachten die erwarteten Bestätigungen für Putins Gouverneure. Die Wahlleiterin, Ella Pamfilowa, tritt stets mit „Z“-Anstecker am Blazer auf, dem Zeichen der Kriegs- und Putin-Unterstützer.