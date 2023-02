Der Besuch des amerikanischen Präsidenten in Kiew hat manchen zu großen historischen Vergleichen animiert: Bidens Auftritt in der Hauptstadt des von Russlands Vernichtungs- und Landraubkrieg heimgesuchten Landes stehe auf einer Stufe mit Kennedys Ausruf „Ich bin ein Berliner“ und mit Reagans Appell an Gorbatschow vor dem Brandenburger Tor, die Mauer niederzureißen.

Dass seine Visite in der Ukraine in eine Reihe mit dramatischen Reden zweier Vorgänger im geopolitischen Zentrum des Ost-West-Konflikts gestellt wird, dürfte Biden schmeicheln und womöglich auch innenpolitisch guttun. Wichtiger und über die Symbolik hinausgehend ist seine Bekräftigung des amerikanischen Beistands für die bedrängte Ukraine. In Warschau hob er den Wert der NATO und Amerikas Verpflichtungen gegenüber seinen Bündnispartnern hervor. Das ist, wenn man so will, die Erneuerung eines Bekenntnisses: Amerika sieht sich als europäische Macht, allen strategischen Aufmerksamkeitsverschiebungen und inneramerikanischen Unwägbarkeiten zum Trotz.

Wie bedeutsam das ist, verdeutlichen zwei Was-wäre-wenn-Fragen: Was wäre geschehen, wenn die Europäer mit dem Überfall Russlands auf das Nachbarland selbst hätten fertig werden müssen? Hätten sie, ohne Amerikas Führung, den Willen, den Mut und die Fähigkeiten aufgebracht, die Ukraine so zu unterstützen, dass diese der Aggression hätte standhalten können?

Die Antwort fiele politisch und militärisch vermutlich negativ aus, schon wegen des vielfach desolaten Zustands ihrer Streitkräfte. Und wie hätten die USA wohl reagiert, wäre Donald Trump noch Präsident gewesen? Hätte er die große westliche Anti-Putin-Koalition organisiert? Womöglich wären die russischen Invasionstruppen bis zur polnischen Grenze durchmarschiert.

Peinliche Panzer-Debatte

Nach Begegnungen mit Trump hatte eine desillusionierte Kanzlerin Merkel gesagt, die Zeiten, in denen man sich auf andere völlig verlassen könne – in erster Linie auf Amerika –, seien ein Stück weit vorbei. „Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen.“ Völlig richtig war daran, dass die sicherheitspolitische Trittbrettfahrerei der Europäer ein Ende haben muss. Aber mit einem zu allem entschlossenen Putin fertigwerden?

All jene, die von europäischer strategischer Autonomie oder Souveränität reden oder phantasieren, müssen sich der Realität stellen. Und die hat Olaf Scholz Monate vor dem russischen Überfall, in dieser Zeitung übrigens, zutreffend so beschrieben: Ohne die USA geht es nicht. Und zwar auf absehbare Zeit nicht.

Mehr zum Thema 1/

Es war eine Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, die tragischerweise erst nach dem Zweiten gezogen wurde: die institutionelle Verankerung der USA in Europa. Der Westen ist nicht dann stark, wenn er sich in Parzellen aufteilt, sondern wenn er sich auf der Basis einer starken transatlantischen Partnerschaft den Bedrohungen gemeinsam stellt. Davon profitiert und profitierte nicht zuletzt Europa. Heute kommt das der Ukraine in ihrem Überlebenskampf zugute.

Ja, die Europäer müssen viel mehr in ihre Sicherheit investieren. Sie haben damit auch begonnen. Die peinliche, erschütternde Panzer-Debatte zeigt, wie groß die Malaise ist. Der Glaube an den ewigen Frieden nach Ende des Kalten Kriegs hat viele in die Irre geführt.