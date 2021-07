Polen und die EU : Bloß kein Polexit

Die Europäische Union ringt mit der polnischen Regierung um einen gemeinsamen Begriff von Demokratie und Recht. Lange simmerte der Konflikt, jetzt könnte er außer Kon­trolle geraten. Die Nationalkonservativen unter Jaroslaw Kaczynski treiben ihre Operation zur Unterwerfung der Justiz voran, obwohl der Europäische Gerichtshof ihren Kurs mehrmals verurteilt hat.

Jetzt droht die Kommission mit Geldstrafen, welche die Führung in Warschau kaum akzeptieren könnte, ohne das als Kapitulation zu empfinden. Im Film nennt man das „Mexican Standoff“: Keiner will nachgeben, keiner kann gewinnen.

Die EU war immer auch ein Schutzbündnis

Die EU und Polen treiben damit einer schlimmen Wahl entgegen. Einerseits kann das vereinigte Europa kein Mitglied in seiner Mitte dulden, das die Herrschaft des Rechts nicht anerkennt. Die EU ist seit ihrer Gründung in ihrem Kern eben immer auch ein Schutzbündnis von Demokratien in einer Welt voll totalitärer Gefahr gewesen. Das hat sie mit der Nato gemein.

Erst in zweiter Linie ist sie all das, was sie sonst noch ausmacht: ein gemeinsamer Markt, ein geopolitischer Machtfaktor, ein Raum der sozialen Umverteilung. Sie lebt von der gemeinsamen Überzeugung, die immer und überall die Daseinsgrundlage der Demokratie ist: dass die Freiheit jedes Einzelnen nur überleben kann, wenn er sich mit anderen, die denken wie er, gegen die Übermacht der Despoten zusammentut.

Das gilt für Staaten wie für Individuen. In demokratischen Ursprungsmythen vom Rütlischwur bis zur „Gemeinsamkeit der Demokraten“ in der deutschen Nachkriegszeit spielt das wechselseitige Beistandsversprechen gegenüber der Tyrannei eine zentrale Rolle, und die deutsche Geschichte zeigt es auch: Demokratie scheitert, wenn in ihrer Mitte die Lauen, die Zyniker oder die Fanatiker überhandnehmen. Deshalb kann in Europa kein Platz sein für Länder, in denen der Einsatz für Demokratie und Recht nicht Mehrheitskonsens ist. Wenn in Polen dieser Konsens fällt, hat es keine Zukunft in der Union.

Ein geopolitischer Albtraum

Andererseits ist die Vorstellung von einem unverbunden dahintreibenden Polen zwischen Mitteleuropa und dem russischen Einflussgebiet ein geopolitischer Albtraum. Polen würde dann auf lange Sicht zum Schauplatz eines Einflusskampfes zwischen Moskau und derjenigen Macht, die im Westen gerade den Ton angibt. Diese Konkurrenz wäre historisch nicht neu, und sie hat immer wieder zu Katastrophen geführt.

Zweimal in den letzten 225 Jahren wurde Polen von seinen Nachbarn restlos aufgeteilt. Heute fürchtet man nur den Polexit, aber damals war etwas viel Drastischeres konkrete Realität: der Polexitus, das Finis Poloniae. Einmal, im Zweiten Weltkrieg, folgte aus dem Hegemonialkampf zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion nicht nur die blutige Zerstückelung Polens, sondern der schlimmste Krieg der Geschichte.

Mehr zum Thema 1/

Seither hat Mitteleuropa so lange Frieden genossen, dass solche Perspektiven vielleicht irreal erscheinen. Aber Stabilität ist kein Naturgesetz. Russland ist wieder expansiv geworden. Ist es völlig ausgeschlossen, dass auch im Westen eines Tages wieder aggressive Machtpolitiker den Ton angeben? Trump war unvorstellbar, bevor Trump kam. Wer sagt, dass nicht auch in Europa, vielleicht gar in Deutschland eines Tages ein Trump die Richtung vorgibt? Dann könnte in einem Osten ohne Struktur die Machtkonkurrenz eskalieren.

Polen kann nicht in der EU bleiben, wenn es beim Kurs von heute bleibt. Das ist das eine. Das andere ist: Sein Austritt wäre ein Unglück. Noch hat Vernunft eine Chance. Aber die Zeit wird knapp.