Nach dem Regierungswechsel : Israel ohne Perspektive

Mit Benjamin Netanjahus Amtsverlust endet eine Ära. Er hat Israel über Jahrzehnte geprägt, und von Anfang an sah er sich als Garanten für den Staat. Kritik an seiner Person galt ihm als Angriff auf das gesamte politische System. Als ihm Gegner zu Beginn seiner Karriere in den neunziger Jahren einen Seitensprung nachwiesen, konterte er, die Vorwürfe seien ein „beispielloses Verbrechen gegen die Demokratie“. Und jetzt, wo ihn eine Achtparteienkoalition abgelöst hat, spricht er vom „größten Wahlbetrug in der Geschichte der Demokratie“.

Der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels war auch am Ende noch einmal bereit, die Öffentlichkeit aufzuwiegeln, um sich irgendwie im Amt zu halten. Seine Amtszeit ist gezeichnet von Spaltungen, Intrigen und undurchsichtigen Geschäften, es laufen drei Korruptionsverfahren gegen ihn. Doch viele Israelis sahen in ihm lange einen starken Mann, dem sie das fragile Schicksal ihres Landes gerne anvertrauten.