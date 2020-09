Nach Moria : In den Trümmern europäischer Asylpolitik

Die EU erlebt auf Lesbos ihr asylpolitisches Waterloo. Fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise ist sie nur einen einzigen Schritt weitergekommen: in Richtung Abschottung. So war das nicht geplant.

Wenn man die Angebote, die allein aus deutschen Städten und Bundesländern kommen, zusammenzählt, schrumpft das Problem, das auf Lesbos entstanden ist, zu einem Problemchen zusammen. Es wäre jedenfalls nicht schwierig, mehrere tausend Migranten, die dort und auf anderen Inseln gestrandet sind, auf dem europäischen Festland zu verteilen.

Dass nun 400 Minderjährige von neun (!) EU-Staaten sowie der Schweiz aufgenommen werden, mehr als hundert davon allein von Deutschland, ist das Mindeste. Es ist aber immer noch weniger als das, was ohnehin im Frühjahr vereinbart wurde, als es Moria noch gab. Schon damals war die Übereinkunft unter „willigen“ EU-Staaten nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Es wäre zynisch zu glauben, damit sei es getan. Richtig ist, dass es jetzt erst einmal um eine praktische Nothilfe geht, wie Norbert Röttgen seine Initiative zur Aufnahme von 5000 Migranten begründet. Sie zielt in die richtige Richtung: Es geht ihr um anerkannte Flüchtlinge in Griechenland, die auf die EU verteilt und damit auf dem Festland Platz machen können für Migranten, die von den Inseln kommen und auf ein Verfahren warten. Diese Verfahren müsste es dann aber auch tatsächlich geben - auch mit der Konsequenz, dass abgelehnte Bewerber keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. All das hätte allerdings schon längst geschehen können.

Zur Absurdität der Lage auf Lesbos gehörte es bislang, dass jede Hilfe an der Abschottungspolitik scheiterte, die in der Ägäis seit Monaten das fragile Abkommen mit der Türkei faktisch abgelöst hat. Tausende Migranten, wie die auf Lesbos, warteten vergeblich auf ein Asylverfahren. Daran scheiterte wiederum ihre Verteilung. Der Teil des Abkommens mit der Türkei, der eigentlich Rückführungen illegaler Migranten im Tausch gegen die legale Einreise von Flüchtlingen vorsieht, ist dabei längst Makulatur geworden.

Anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen wäre ein Mittel, um Griechenland an seine Verantwortung zu erinnern. Weder darf sich Griechenland vollends aus den Trümmern der EU-Asylpolitik stehlen, noch kann Deutschland darüber hinwegsehen, dass wir es immer noch mit den Spätfolgen der Flüchtlingskrise von 2015 zu tun haben.

Die EU-Kommission will demnächst einen Ausweg aus der Sackgasse weisen. Es wäre eine große Überraschung, wenn alle EU-Staaten mitmachten. Selbst die neun Staaten der EU, die jetzt etwas tun, wären schon viel.