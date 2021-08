Flüchtlinge aus Afghanistan : Worauf wartet die EU?

Ob viele Afghanen in nächster Zeit aus ihrem Land fliehen werden, lässt sich nicht mit Gewissheit vorhersagen. Die historische Erfahrung spricht ohne Frage dafür; vor allem Leute, deren Auskommen und Lebensstil von der Präsenz des Westens abhingen, haben gute Gründe zu gehen. Von denen werden allerdings viele schon durch die westlichen Luftbrücken ausgeflogen werden, sofern diese weiter operieren können.

Viele andere Afghanen werden vielleicht erst einmal abwarten, ob es friedlich bleibt und wie die Taliban sich verhalten. Dass sich zwischen 300.000 und fünf Millionen auf den Weg machen werden, wie es in Berlin heißt, ist reine Spekulation.

Ohne Zweifel wäre es aber gut, wenn die EU auf alle Eventualitäten vorbereitet wäre. 2015 war sie das nicht, das Ergebnis ist bekannt. Die Innenminister der Mitgliedstaaten hielten am Mittwoch eine Sondersitzung ab – um über Belarus zu reden.

Da kann man nur den Kopf schütteln. Natürlich ist es für die EU ein wichtiges Thema, dass Lukaschenko Migranten als Druckmittel gegen Litauen einsetzt. Aber die Dimension des potentiellen Problems in Afghanistan ist wesentlich größer. Wenn die EU wirklich will, dass Schutzsuchende in den Ländern der Region bleiben, dann muss sie jetzt so schnell wie möglich Einigkeit herstellen, wie das zu erreichen wäre. Noch mal sollte man eine wichtige Entwicklung in Afghanistan nicht verschlafen.