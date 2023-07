Eine nicht explodierte Streubombe auf einem Weizenfeld in Mykolaiv, Ukraine, am 22. Juli 2022 Bild: Picture Alliance

Militärisch ist die Lieferung von Streumunition an die Ukraine gut begründbar. Das überfallene Land sieht sich einem Angreifer gegenüber, der sich an langen Frontabschnitten eingegraben hat. Die großflächige Wirkung dieser Waffen kann den ukrainischen Streitkräften bei der laufenden Offensive helfen, die weiter schwierig bleiben wird.

Außerdem ist die herkömmliche Munition knapp. Seit Monaten ist bekannt, dass der Westen der Ukraine nicht so viel und so schnell nachliefern kann, wie verschossen wird.

Die politischen Ideale Europas

Auch völkerrechtlich lässt sich nichts gegen die Lieferung sagen, welche die amerikanische Regierung jetzt beschlossen hat. Die Vereinigten Staaten und die Ukraine sind nicht der internationalen Konvention über Streumunition beigetreten, die deren Einsatz, Herstellung und Weitergabe verbietet. Dass diese Waffen „geächtet“ seien, wie es nun manchmal in Deutschland heißt, trifft eben nicht auf die ganze Welt zu, sondern nur auf die derzeit 111 Vertragsstaaten.

Dass darunter viele europäische NATO-Staaten sind, unter ihnen Deutschland, Großbritannien und Frankreich, sagt vor allem etwas über die politischen Ideale dieser Gesellschaften. Wer seine Sicherheit nicht Verträgen anvertrauen wollte, die für andere nicht gelten, blieb der Konvention fern. Die ukrainische Führung wird das heute sicher nicht bereuen.

So ist das wahre Problem dieser Waffenlieferung wieder einmal das Selbstbild des Westens. Auch die amerikanische Regierung stellt den Krieg letztlich als Kampf zwischen Gut und Böse dar, wenn sie ihn als Teil einer globalen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie beschreibt.

Dass die hohe moralische Warte im Krieg aber nicht immer zu halten ist, zeigt das wieder hervorgekramte Zitat von Bidens früherer Sprecherin, dass der Einsatz von Streumunition durch Russland ein potentielles Kriegsverbrechen sei.

Als Hilfskonstruktion wird in Washington nun das Argument angeführt, Lieferungen an die Ukraine seien etwas anderes, weil Kiew die Munition ja nicht im Ausland verwende, sondern zum Schutz des eigenen Landes. Macht das mögliche Kollateralschäden für die Zivilbevölkerung, um die es in dieser Diskussion ja geht, wirklich weniger schlimm? Für die ukrainische Zivilbevölkerung, wohlgemerkt.

In Wahrheit ist ein Krieg immer schlimm, und er wird mit den Mitteln geführt, die zur Verfügung stehen. Es gibt gute strategische Gründe, die Ukraine mit den Waffen zu unterstützen, die am besten geeignet sind, Russland zurückzuwerfen. Das sollte der Maßstab bleiben.