Syrien-Krieg : Bis zum bitteren Ende

Es wirkt wie aus der Zeit gefallen. Als wären sie noch Zar und Sultan, teilen sich Putin und Erdogan den Norden Syriens auf, treiben politischen Handel mit Umsiedlungsprojekten, ethnischen Säuberungen und Schutzherrschaft. Zugleich lässt Donald Trump Ölfelder wie Kriegsbeute von seinem Militär bewachen. Was derzeit in Syrien vor sich geht, muss Europa befremden: Diese Art zynischer Machtpolitik hat es hinter sich gelassen.

Nur kann Europa Syrien nicht einfach den Rücken kehren. Schon die Menschlichkeit gebietet es zu versuchen, das Leid der Bevölkerung zu mindern, auf deren Rücken andere ihre Machtkämpfe austragen. Und gerade Europa ist betroffen, wenn eine neue Flüchtlingswelle losgetreten wird oder Dschihadisten in den Wirren des Krieges ungestört Anschläge planen können.

Kaum noch gute Optionen

Die Aussichten, dass sich die Dinge in Syrien zum Besseren wenden, sind schlecht. Baschar al Assad hat seine Herrschaft verteidigt. Weite Teile seines Landes liegen in Trümmern, die Hälfte der Bevölkerung ist vertrieben, die Gesellschaft mit Hass vergiftet. Assad will den Krieg bis zum bitteren Ende führen; kaum jemand versucht, ihn daran zu hindern.

Putin und Erdogan, die über wirksame Hebel verfügen, verfolgen eigene Interessen. Ihnen ist nicht zu trauen, auf den irrlichternden amerikanischen Präsidenten ist kein Verlass. Der Friedensprozess unter UN-Regie ist kaum die Hotelrechnungen wert, die er produziert, solange Assad ihn ungestraft hintertreiben kann.

Syrien wird die europäische (und deutsche) Außenpolitik noch viele Jahre an die Grenzen des politisch Vertretbaren und moralisch Erträglichen bringen. Gute Optionen gibt es kaum noch. Die Sanktionen gehören dazu. Sie erhöhen den Druck im Inneren, wo sich schon jetzt die Profiteure der Raubtierwirtschaft gegenseitig an die Kehle gehen, weil es immer weniger Fleischtöpfe zu plündern gibt.

Initiativen, die helfen, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, können es Assad erschweren, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen weiter zu manipulieren. Aber ihre Wirkkraft hat Grenzen. Ansonsten werden Berlin und Brüssel jeden Schritt in Syrien realistisch abwägen und auch die Folgen der Tatenlosigkeit im Blick behalten müssen.

Der nächste Massenmord steht bevor

Die Debatten über Schutz- und Sicherheitszonen sind ein warnendes Beispiel. Die Zeit, in der deren Nutzen eindeutig größer gewesen wäre als Kosten und Risiken, hat man verstreichen lassen. Schon in den ersten Kriegsjahren gab es plausible Argumente, um davor zurückzuschrecken. Dann, im Herbst 2015, legte sich Moskaus Schatten über Syrien. Ein Eingreifen wurde noch schwieriger, die Lage immer schlimmer.

Jetzt steht der nächste Massenmord bevor: in Idlib. In der Provinz, der letzten Bastion des Aufstands, halten radikale Islamisten rund drei Millionen Zivilisten in Geiselhaft. Die wissen nicht mehr, wohin sie noch fliehen sollen. Zumindest in Syrien.

Auch in Idlib mag Europa am Ende zu dem Schluss kommen, dass die Schutzzonenzeit verstrichen ist. Aber es wäre schon viel gewonnen, würde man Putin dazu bringen, die Bomber am Boden zu lassen, die nicht nur Rebellenstellungen, sondern auch Krankenhäuser angreifen. Assad müsste dann in einen verlustreichen Abnutzungskampf mit ungewissem Ausgang ziehen.

Dafür müsste aber die Türkei gezwungen werden, ihr strategisches Verhältnis zu den Dschihadisten aufzugeben und endlich ihre Zusage einzuhalten, die in Idlib herrschende Islamistenallianz von der Macht zu entfernen. Der Schaden wäre groß, wenn dort auch die letzte Gewaltorgie nur mit wirkungsloser Empörung quittiert wird.

Mit Assad muss man sich abfinden

Schon jetzt hat Assad für Gewaltherrscher in aller Welt den Beweis erbracht, dass sie nur skrupellos genug zu Werke gehen müssen. Dass er an der Macht bleibt, damit wird man sich abfinden müssen. Aber es wäre ein fataler Fehler, sollte auf die Straflosigkeit auch noch die Anerkennung seines Regimes folgen. Denn die wird zu nichts führen.

Diejenigen, die behaupten, eine Annäherung an Damaskus und eine Beteiligung am Wiederaufbau Syriens wären im Sinne der „Realpolitik“ geboten, verkennen die Realität: Assad lügt. Sein Regime hält sich nicht an Zusagen. Assad wird keinen Millimeter von seinem Verhalten abrücken, wird weiter Andersdenkende in Folterkellern verschwinden lassen.

Assad will nicht, dass Flüchtlinge zurückkehren, und er wird auch keinen zurücknehmen, nur weil die Vereinten Nationen ihm Schulen und die Europäer Kraftwerke bauen. Assad würde dieses Geld nutzen, um seine Herrschaft zu zementieren. Es wäre auch nicht möglich zu verhindern, dass Günstlinge des Regimes mitverdienen.

Nur bei der humanitären Hilfe wiegt die Dringlichkeit schwerer als die Bedenken. Eine Beteiligung am Wiederaufbau jedoch läge jenseits der Grenzen des Vertretbaren und Erträglichen. Wer Einfluss auf Assad nehmen will, muss seine Sprache sprechen. Putin tut das, Erdogan auch. Aber das ist nicht die Sprache Europas. Es sollte nicht Realpolitik mit Wunschdenken verwechseln.