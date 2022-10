Sturm auf das Kapitol : Die Vorladung Trumps kommt zu spät

Ein Video von Donald Trump wird im Untersuchungsausschuss in Washington am Donnerstag gezeigt. Bild: AFP

Vom ersten Moment an hat der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Erstürmung des Kapitols klargemacht, dass er herausfinden will, welche Rolle der damalige Präsident Donald Trump bei den Ereignissen gespielt hat. Seit Juli vergangenen Jahres haben die Abgeordneten Akten gewälzt, Videomaterial gesichtet und mehr als tausend Zeugen befragt. Trump war indes nicht unter den Zeugen.

Dabei geht es ja nicht nur um die Frage, was Trump gesagt hat. Dass er bei der Kundgebung vor dem Kapitolsturm seine Anhänger aufforderte „zu kämpfen wie die Teufel“ und zum Kapitol zu ziehen, ist dokumentiert. Was er jedoch tat, nachdem er die Kundgebung verlassen hatte und ins Weiße Haus zurückgekehrt war, ist unklar.

Nun also in seiner letzten öffentlichen Sitzung lädt der Ausschuss Trump vor. Endlich wollen die Abgeordneten von ihm hören, was er an jenem 6. Januar 2021 getan und gelassen hat. Allein, es bleibt die Frage, warum der Ausschuss so lange gewartet hat, den Mann, dessen Rolle er untersuchen will, vorzuladen. Den Ausschussmitgliedern muss klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Aussage Trumps extrem gering ist. Der wird seine bewährte Strategie verfolgen und versuchen, alles mittels seiner Anwälte hinauszuzögern.

Dazu kommt, dass in weniger als einem Monat Kongresswahlen sind und den Republikanern gute Chancen zugestanden werden, den Demokraten die Mehrheit in der größeren Kammer abzunehmen. Eine ihrer ersten Amtshandlungen im Januar dürfte dann sein, den Ausschuss abzuwickeln. Trump wäre damit – zumindest was diese Frage angeht – aus dem Schneider.

Dass Trump vorgeladen wurde und aussagen soll, ist richtig und wichtig. Dann könnte die Öffentlichkeit sehen, was er sagt, ob er ein ums andere Mal die Aussage verweigert oder sich auf Gedächtnislücken beruft, wie so viele seiner Wasserträger es vor dem Ausschuss getan haben. In jedem Fall aber kommt die Vorladung zu spät. Angesichts der Tatsache, dass Trumps Vorgehen in solchen Fällen bekannt ist, musste den Abgeordneten klar sein, dass sich das hinziehen würde – Zeit genug, Beweise zu sammeln, mit denen sie ihn hätten konfrontieren können. Mit ihrem jetzigen Vorgehen haben sie dem Vorwurf der Trump-Anhänger, nur einen politischen Publicity-Stunt bezweckt zu haben, Tür und Tor geöffnet.