Frankreich steht vor unruhigen Zeiten. Selbst wenn Premierministerin Elisabeth Borne die Vertrauensabstimmung im Parlament übersteht, ist das Vertrauen in ihre Minderheitsregierung nachhaltig beschädigt. Mit nächtlichen Gesprächskreisen und Beschwerdeheften wie nach den Gelbwesten-Protesten wird Emmanuel Macron diesen Vertrauensverlust nicht auffangen können. Das bedeutet nicht, dass er bis zum Ende seiner Amtszeit 2027 handlungsunfähig bleibt. Er kann die Regierung auswechseln oder die Nationalversammlung auflösen und Wahlen ansetzen.

Die Wut über seine solitäre, abgehobene Amtsführung ist dabei nicht auf institutionelle Gründe zurückzuführen. Macron war als demokratischer Erneuerer angetreten. Sein wiederholtes Versprechen, neue Wege der politischen Teilhabe zu beschreiten, hat er nicht eingelöst. Dabei hat es an Weckrufen nicht gemangelt. Der Verlust der parlamentarischen Mehrheit in der Nationalversammlung im vergangenen Juni war ein Warnzeichen der Wähler, das Macron übersehen hat. Über die Notwendigkeit einer neuen Kompromisskultur ist viel geredet worden. In der Praxis aber hat die Regierungsmannschaft die vertrauensbildenden Gespräche vernachlässigt, die für die Konsensbildung entscheidend sind.

Besonders augenfällig wurde das bei den Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Es ist bemerkenswert, dass die Regierung weder bei den Arbeitgeberverbänden noch bei den reformbereiten Gewerkschaften Unterstützung für die in Husarenmanier eingefädelte Rentenreform erhalten haben. Auch bei den konservativen Republikanern (LR) blieb das Misstrauen so stark, dass sich etliche nicht dazu bereit erklärten, für die Rentenreform zu stimmen.

Noch beunruhigender als das politische Scheitern sind die „finanziellen und wirtschaftlichen Risiken“, die der Elysée-Palast zur Begründung für den verkürzten parlamentarischen Abstimmungsprozess angeführt hat. Präsident Macron hat seine Landsleute bislang in der Sicherheit gewogen, dass die Staatsfinanzen solide seien. Appelle zu Einsparungen gab es so gut wie nie, eine Debatte über die hohe Verschuldung während des Präsidentschaftswahlkampfes nicht. Zwar hatte Finanzminister Bruno Le Maire ein Ende der „Was immer es koste“-Haltung angekündigt, aber Macron vermittelte den Eindruck, dass er selbst nicht daran glaube. Immer neue kostspielige Finanzspritzen zur Inflationsbekämpfung wurden vorgestellt.

Deshalb mutet es verwunderlich an, dass Macron eine drohende Abstimmungsniederlage über die Rentenreform mit Verfassungsartikel 49.3 vereitelte, um finanzielle Risiken abzuwenden. Mit der Argumentation hat der Elysée-Palast erstmals den Schleier über der Schuldenspirale weggerissen. Mit der Rentenreform verbindet sich die Hoffnung auf Einsparungen von jährlich bis zu 17 Milliarden Euro. Doch die Warnung vor den „finanziellen Risiken“ kommt zu spät, um den Zorn im Land zu besänftigen. Die Methode Macron ist gescheitert.