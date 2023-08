Vergeblich hatte die kolumbianische Opposition während des Wahlkampfs im vergangenen Jahr nach einem Skandal gesucht, um den linken Überflieger und heutigen Präsidenten Gustavo Petro anzugreifen. Jetzt kommt dieser Skandal quasi auf dem Präsentierteller und darüber hinaus aus dem direkten Familienkreis des Präsidenten: Petros ältestem Sohn Nicolás Petro Burgos, 37 Jahre alt und ebenfalls politisch tätig, wird illegale Bereicherung und Geldwäscherei vorgeworfen. Ein Teil des Geldes soll auch in den Wahlkampf seines Vaters geflossen sein.

Der Präsidentensohn wies in einer Anhörung zunächst alle Vorwürfe zurück, änderte später aber seine Meinung und versprach „einen Prozess der Zusammenarbeit“, was ihm eine Strafmilderung einbringt. Am Freitag wurde er unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Unter anderem sagte Nicolás Petro aus, er habe rund 100.000 Dollar von Samuel Lopesierra erhalten, der 2003 wegen Drogenhandels an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden war und seit zwei Jahren wieder frei ist. Einen Teil davon habe er in die Wahlkampagne seines Vaters gesteckt. Weitere teilweise dubiose angebliche Geldgeber sind bekannt.

Öffentliche Vorwürfe von der Ex-Frau

„Diese Leute haben ihm geholfen, Ressourcen aus möglicher Korruption zu beschaffen, um Kapital in den Wahlkampf zu stecken, das auf die eine oder andere Weise den Wahlbehörden nicht gemeldet wurde“, sagte Staatsanwalt Mario Burgos. Auf der Liste der Personen, die laut der Staatsanwaltschaft Teil der Ermittlungen sind, stehen unter anderem auch die kolumbianische First Lady Verónica Alcocer sowie ehemalige Regierungsbeamte.

Der Skandal geriet nach den Äußerungen von Nicolás Petros Ex-Frau Daysuris Vásquez ins Rollen. Sie hatte dem Präsidentensohn öffentlich vorgeworfen, große Geldsummen für ein Luxusleben in der Stadt Barranquilla erhalten zu haben, wo er im Regionalparlament des Departements Atlántico tätig war und wo er auch eine bedeutende Rolle im Wahlkampf seines Vaters spielte. Das Paar trennte sich Ende 2022, nachdem Nicolás Petro seiner Frau untreu geworden war. Petro soll ihr damals eine Vereinbarung zur Geheimhaltung vorgeschlagen haben.

Nach den Äußerungen von Vásquez hatte sich auch Präsident Petro hinter eine Untersuchung gestellt, um die Vorwürfe gegen seinen Sohn aufzuklären. Gegen Vásquez, die ebenfalls wegen Geldwäsche und Verletzung personenbezogener Daten festgenommen wurde, laufen ebenfalls Ermittlungen. Während der Anhörung erschien sie lächelnd neben ihrem Ex-Mann, der mit einer anderen Frau ein Kind bekommen wird.

Vor einiger Zeit hatte bereits der frühere kolumbianische Botschafter in Venezuela, Armando Benedetti, intern damit gedroht, mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung von Petros Wahlkampf im Departement Atlántico aufzudecken. In Gesprächen zwischen ihm und einer dem Präsidenten nahestehenden Beraterin deutete der später zurückgetretene Botschafter eine mögliche Beteiligung des Präsidentensohns an. „Ich hatte immer sehr ernste Hinweise darauf, was passierte“, sagte der ehemalige Diplomat im Juni der Zeitschrift „Semana“. Die ehemalige Präsidentenberaterin bestritt indes vor dem Nationalen Wahlrat, von illegalen Geldern gewusst zu haben. Nach dem Geständnis von Nicolás Petro werden die Rücktrittsforderungen gegen Präsident Petro nun aber immer lauter.

Petro denkt allerdings nicht daran. Bei einer Veranstaltung am vergangenen Donnerstag bestritt er, von illegalen Aktivitäten gewusst zu haben, geschweige denn seine Kinder dazu aufgefordert, Verbrechen zu begehen, oder daran mitgewirkt zu haben. Er sei der erste Präsident, der der Justiz befehle, über seinen eigenen Sohn zu richten, sagte er laut der Zeitung „El Tiempo“ und versicherte, er werde die Unabhängigkeit der Justiz garantieren. Er werde bis 2026 im Amt bleiben, sagte Petro und verwies auf das Mandat seines Wahlsiegs. „Niemand außer dem Volk kann diese Regierung beenden.“

Kurz vor dem 7. August, an dem Petro sein erstes Jahr im Präsidentenamt abschließt, zieht der Skandal um seinen Sohn jedoch immer weitere Kreise. Es ist offen, wie gefährlich er dem Präsidenten rechtlich werden kann. Politisch ist Petro laut Beobachtern schon empfindlich geschwächt. Der Skandal dürfe es dem kolumbianischen Präsidenten noch schwerer machen, die Friedensbemühungen mit bewaffneten Gruppen oder seine umstrittenen Reformen voranzutreiben.