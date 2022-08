Annäherung nach Spannungen : Kolumbiens Petro geht auf Venezuelas Maduro zu

So viel Herzlichkeit war lange nicht. Mit einem Handschlag, einer kräftigen Umarmung und einem Lächeln im Gesicht begrüßte der venezolanische Machthaber Nicolás Maduro am Montag den neuen kolumbianischen Botschafter Armando Benedetti in seinem Präsidentenpalast. Als wäre das nicht genug, setzte sich Maduro auch noch einen „Sombrero vueltiao“ auf, einen traditionellen Hut aus Kolumbien, den Benedetti ihm als Geschenk mitgebracht hatte. Das Symbol, das von diesem Empfang ausgehen soll, ist klar: Kolumbien und Venezuela nähern sich wieder an – nach einer Zeit intensiver Spannungen.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 brach Maduro die schon zuvor angespannten diplomatischen Beziehungen zu seinem Nachbarland Kolumbien ab, nachdem der damalige kolumbianische Präsident Iván Duque – ebenso wie etwa Deutschland – einem Plan der USA gefolgt war. Dieser sah vor, den venezolanischen Oppositionspolitiker Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, nachdem sich der Sozialist Maduro zuvor in einer Wahl, die aus Sicht westlicher Beobachter als unfrei angesehen wurde, als Präsident im Amt bestätigen ließ.

Nun haben sich die Zeiten geändert, obwohl Maduro immer noch keine demokratischen Schritte eingeleitet hat. In Kolumbien regiert seit Kurzem Gustavo Petro, der erste linke Präsidenten in der Geschichte des Landes. Und der will die Beziehungen zu Venezuela wiederbeleben. Als „enormen Fehler“ bezeichnete er kürzlich das zerrüttete Verhältnis. „Niemals darf man die Beziehungen zu Nachbarn abbrechen.“

Die wirtschaftliche Misere in Venezuela hat in den vergangenen Jahren auch Kolumbien zu spüren bekommen. 2,4 Millionen Venezolaner leben heute in dem ebenfalls kriselnden Andenstaat, unter ihnen sind verfolgte Politiker. Als kürzlich Maduros früherer Vizepräsident Diosdado Cabello auf Twitter deren Auslieferung verlangte, entgegnete Kolumbiens Präsident Petro aber umgehend, Auslieferungen seien nicht geplant. Der neue Botschafter Benedetti bekräftigte dies nun. Maduros Gegenspieler Guaidó zeigte sich dennoch enttäuscht. Benedetti habe brisante Themen, etwa die gestohlenen Wahlen, die Menschenrechtslage und die politischen Gefangenen, ausgelassen.