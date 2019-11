Massenproteste in Kolumbien : Der Druck auf den Präsidenten wächst

Am Samstag hatte Dilan Cruz an einer Demonstration im Zentrum von Bogotá teilgenommen. Die Polizei versuchte, die Barrikaden zu beseitigen, die Demonstranten errichtet hatten, und setzte Tränengas ein. Eine der Gaspatronen traf den 18 Jahre alten Schüler am Kopf, am Montag erlag er seinen Verletzungen. Durch seinen Tod wurde Cruz zur tragischen Symbolfigur der Protestbewegung in Kolumbien. Als sich die Nachricht verbreitete, versammelten sich Dutzende Demonstranten vor dem Krankenhaus, in dem Cruz starb, für eine Mahnwache. Außerdem blockierten einige eine wichtige Durchfahrtsstraße der Stadt. In Bogotá kam es am späten Montagabend wieder zu sogenannten Cacerolazos, bei denen Protestierende lautstark auf Pfannen und Töpfe schlugen.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Der Protest gegen die Regierung des konservativen Präsidenten Iván Duque hält an, auch wenn die Teilnehmerzahl seit Donnerstag abgenommen hat. Die Kolumbianer fordern insbesondere höhere Renten, mehr Geld für Bildung und die konsequente Umsetzung des Friedensabkommens mit den „Revolutionären Streitkräften Kolumbiens“ (Farc). Bei den überwiegend friedlichen Demonstrationen kommt es immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auch Kriminelle nutzen die Gunst der Stunde: An einigen Orten kam es zu Plünderungen. Wie in Chile gibt es auch in Kolumbien bereits zahlreiche Fälle unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Der Schüler Cruz ist das vierte Todesopfer seit dem Ausbruch der Proteste.

Präsident Duque hatte bereits nach der ersten Demonstration zu einem „großen nationalen Dialog“ aufgerufen, um die sozialen Probleme in Kolumbien anzugehen und die Korruption zu bekämpfen. Er forderte die Bürger auf, Vorschläge zur Verbesserung des Landes vorzulegen. Am Dienstag war ein Treffen zwischen der Regierung und den Gewerkschaften angesetzt. Sie hatten die erste Demonstration organisiert und drohen mit weiteren Streiks. Fälle wie der von Dilan Cruz geben den Regierungsgegnern zusätzliche Munition und halten die Proteste am Leben. Duque sprach der Familie von Cruz am Montagabend sein Beileid aus. Allerdings wird er von Kritikern für die Polizeigewalt und damit für den Tod des jungen Mannes verantwortlich gemacht. Einer der stärksten Kritiker der Regierung ist Gustavo Petro, der linkspopulistische frühere Bürgermeister von Bogotá. Dieser unterlag Duque 2018 in der Präsidentenwahl. Die Versuche, die Proteste politisch zu instrumentalisieren, kommen allerdings schlecht an, selbst bei den Gewerkschaften.

Duque ist durch die Protestwelle unter großen Druck geraten. Die Zustimmungswerte des Präsidenten befinden sich seit einiger Zeit im Keller. Die Existenzängste der Kolumbianer sind groß, und der Friedensvertrag mit der früheren Farc-Guerrilla ist weit davon entfernt, umgesetzt zu werden. Die Demonstranten fordern von der Regierung glaubwürdige Antworten auf ihre Forderungen. Das wiederum ist in den Augen vieler Kolumbianer nur dann möglich, wenn Duque sich deutlicher von seinem politischen Ziehvater distanziert, dem rechtskonservativen „Falken“ und früheren Präsidenten Alvaro Uribe. Seine Person spaltet die kolumbianische Gesellschaft ähnlich wie der Linkspopulist Petro.