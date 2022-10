20 Jahre Operación Orión : Das vermeintliche Wunder von Medellín

Der Bass wummert, und die Touristen klatschen in die Hände. „Klar gab es in der Comuna 13 mal Gewalt, aber das haben wir geändert, mit Liebe und Widerstand“, rappt der Musiker ins Mikrofon – auf Spanisch reimen sich „violencia“ und „resistencia“. Hinter ihm winden sich bunt angestrichene Backsteinhäuschen den Hang hinauf. Die Comuna 13 im Westen der kolumbianischen Millionenstadt Medellín, einst wohl das gefährlichste Viertel der Welt, ist heute ein Touristenmagnet. 33.000 Besucher haben sie in den engen Gassen hier mal an einem Tag gezählt.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

In dem Haus, in dem Carmen Jiménez aufgewachsen ist, wummert der Bass auch. Tagein, tagaus. Es liegt direkt an der Route der Touristen, leicht versetzt zur Hauptstraße, auf der Drohnenfotos, Mango-Eis und T-Shirts verkauft werden, außerdem Bier, Schirmmützen und Karikaturen. Jiménez’ Mutter lebt hier bis heute. Sie sitzt auf ihrem Bett und strickt, als ihre Tochter hineinkommt. Jiménez küsst sie auf den Scheitel, setzt sich zu ihr. Sie habe gerade einen Rosenkranz beten wollen, sagt die Mutter, für ihren verschollenen Sohn.