„Lebend oder in Teilen“ : Kolesnikowa zeigt Geheimdienstmitarbeiter wegen Morddrohungen an

Die inhaftierte belarussische Oppositionelle Marija Kolesnikowa wurde von Geheimdienstmitarbeitern verschleppt. Sie sollen ihr gedroht haben, sie „lebend oder in Teilen“ in die Ukraine zu bringen. Jetzt hat sie Anzeige gegen ihre Peiniger erstattet.

Auch aus der Haft wehrt sich Marija Kolesnikowa gegen ihre Behandlung durch das belarussische Regime. Am Dienstagmorgen hatte die wichtigste im Land verbliebene Gegnerin von Diktator Aleksandr Lukaschenka ihre zwangsweise Verbringung in die Ukraine verhindert, indem sie ihren Pass zerriss. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sie in einem Minsker Untersuchungsgefängnis festgehalten wird, und erst jetzt wurden offizielle Vorwürfe erhoben: Das Regime wirft Kolesnikowa sowie den am Mittwoch festgenommenen Anwälten Ilja Salej und Maxim Snak – Letzterer ist wie Kolesnikowa ein Mitglied im Präsidium des Koordinationsrats der Lukaschenka-Gegner – „Aufrufe zur Machteroberung“ vor. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Am Donnerstag forderte Kolesnikowa über ihre Anwältin, Ljudmila Kasak, das Ermittlungskomitee auf, ein Strafverfahren gegen Mitarbeiter des Geheimdiensts KGB und der Polizeieinheit zum Kampf gegen das Organisierte Verbrechen und Korruption zu eröffnen, wegen Entführung, Freiheitsberaubung und Bedrohung mit dem Tode. Laut Kolesnikowas Mistreitern sind in der Anzeige konkrete Namen und Dienstränge aufgeführt.

Trotz Verschleppung wohlauf

Es geht um die Zeit nach der Verschleppung Kolesnikowas am Montagmorgen im Zentrum von Minsk, als Männer in Zivil sie in einen Kleinbus gezerrt und fortgebracht hatten. Unter anderem sei ihr erklärt worden, sollte sie Belarus nicht freiwillig verlassen, „werde ich trotzdem herausgebracht: lebend oder in Teilen“. Ihr seien zudem bis zu 25 Jahre Freiheitsentzug angedroht worden.

In der Gewalt von KGB und der Polizeieinheit, äußerte Kolesnikowa in der Anzeige, habe sie „jede Möglichkeit genutzt“, anderen Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden zu erklären, dass sie entführt worden sei, und gefordert, ihren Aufenthaltsort ihrem Rechtsbeistand und ihrem Vater mitzuteilen. An die Grenze zur Ukraine sei sie gegen ihren Willen und mit einem Sack über dem Kopf gefahren worden. Die Anwältin Kasak berichtete nach einem Besuch im Untersuchungsgefängnis, Kolesnikowa sei wohlauf, habe aber Schrammen davongetragen und ihre Hände schmerzten.

Unterstützung aus Moskau

Ziel von Kolesnikowas juristischer Offensive dürfte sein, die Unrechtmäßigkeit des Vorgehens des Regimes mit Blick auf eine mögliche spätere Aufarbeitung zu dokumentieren und Druck aufzubauen, auch in der Hoffnung auf Risse im Machtapparat. Lukaschenka rief seine Ermittler am Donnerstag bei der Vorstellung eines neuen Generalstaatsanwalts dazu auf, „das Gesetz“ zu nutzen, um Belarus zu „retten“ und zu verhindern, dass es „die Varianten der Ukraine, Libyens, Syriens und so weiter wiederholt“.

Unterstützung erhielt Lukaschenka am Donnerstag neuerlich aus Moskau. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte mit Blick auf die nach der Fälschung der jüngsten Präsidentenwahl entstandene Protestbewegung, man dürfe nicht „die enorme Zahl von Belarussen vergessen, die ihren Präsidenten aufrichtig unterstützen“. In der Nähe der westbelarussischen Stadt Brest sollte am Donnerstag ein Manöver der belarussischen, russischen und serbischen Streitkräfte namens „Slawische Bruderschaft“ beginnen, mit insgesamt bis zu 1500 Soldaten der drei Länder.

Serbien sagt Teilnahme an Militärübung ab

Allerdings sagte Serbien die Teilnahme an der Militärübung kurzfristig ab. Der serbische Verteidigungsminister Aleksandar Vulin begründete die Absage damit, dass Serbien die Entscheidung unter extremem Druck der EU getroffen habe. Es handele sich um Druck, der „nicht auf der Realität beruht, sondern das Ergebnis einer Hysterie ist, die die politischen Entscheidungen und Richtungen großer und mächtiger Länder bestimmt“, sagte Vulin, ohne Staaten beim Namen zu nennen. „Es wird erwartet, dass wir die geplanten Militärübungen mit Belarus absagen“, führte er wiederum ohne Quellenangabe aus und deutete an, andernfalls könne das serbische Ziel einer EU-Mitgliedschaft sowie der Bestand der Serbenrepublik in Bosnien-Hercegovina in Gefahr geraten. Aus diesem Grund, so Vulin, habe Serbien auf absehbare Zeit die Teilnahme an jeglichen Manövern abgesagt.

Die Ausführungen des Ministers gewinnen indes erst das ihnen zukommende Gewicht durch den Umstand, dass in Serbien allein Aussagen von Staatspräsident Aleksandar Vučić Gewicht haben, während Vulin im Kabinett als Mann für die schrägen Töne gilt. Vulin, der in serbischen Medien einmal als „inoffizieller Bauchredner Vučićs“ charakterisiert wurde, sagte Dinge, die der Staatspräsident nicht sagen kann oder will, die aber zur Beruhigung des nationalistisch-russophilen Wählersegments dienen sollen. In Brüssel lobte eine Sprecherin der Europäischen Kommission die Entscheidung: Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen müsse Serbien seine Politik gegenüber Drittländern mit den Positionen der EU „allmählich in Einklang bringen“. Hingegen sagte Peskow, der Kreml erkläre die serbische Absage nicht mit Druck von Seiten des Westens.

Die serbisch-russischen Beziehungen hatten gerade aus Belgrader Sicht atmosphärische Störungen erlitten, nachdem Vučić in der vergangenen Woche im Weißen Haus in Washington eine Art Absichtserklärung unterzeichnet hatte, in der er unter anderem zusagte, dass Serbien sich um eine Diversifizierung seiner Energieversorgung bemühen werde. Hinzu kam ein spöttischer Eintrag der Sprecherin des russischen Außenministeriums über Vučićs Körpersprache bei dem Treffen mit Präsident Donald Trump; sie hatte Vučić geraten, im Weißen Haus die Beine übereinanderzuschlagen wie die Schauspielerin Sharon Stone im Film „Basic Instinct“. Vučić wischte das mit der Bemerkung beiseite, abgesehen von dem „unanständigen“ Eintrag der Sprecherin gebe es keinen Konflikt zwischen Moskau und Belgrad.