Kohleabbau in Australien : „Fast jeder Minenarbeiter besitzt ein Boot“

In der Graslandschaft klafft ein gewaltiges Loch. Der Riss ist menschengemacht, auf der Felswand gegenüber wechseln sich braune, graue und schwarze Farbschattierungen ab. „Die schwarzen Linien sind die Kohleflöze“, sagt ein Minenarbeiter, der sich nur mit dem Namen Tom vorstellt. Er blickt durch seine Sonnenbrille auf die kilometerweit entfernte andere Seite. Die überdimensionierten Bagger und Kipplader wirken in der Mine wie Miniaturen in einem Spielzeugland. Die Bagger schaufeln Erde und Gestein auf die Ladeflächen. Motorengeräusche dröhnen herüber. „Ich wundere mich immer noch, wie groß diese Maschinen sind“, sagt Tom. Der großgewachsene Australier würde locker in ein einziges Rad dieser Ungetüme hineinpassen.

Die Kohlemine liegt etwa fünf Kilometer außerhalb der ostaustralischen Stadt Singleton. Sie ist eine der wenigen Minen, die sich nicht in der Hand eines multinationalen Konzerns wie Glencore oder BHP befinden. Sie ist im Besitz einer australischen Familie und wird noch über Jahrzehnte Kohle produzieren können. „Wir haben die Pacht noch einmal um 20 Jahre verlängert“, sagt Tom. Als Minenarbeiter hat er einen begehrten Job. Die Gehälter im Bergbau sind oft doppelt so hoch wie im nationalen Durchschnitt. Tom identifiziert in der Mine die Art von Kohle, die je nach Wunsch des jeweiligen Kunden geliefert werden soll: Sie produziert sowohl die einfache Kohle, die in Kraftwerken benötigt wird, um Strom zu erzeugen, als auch hochwertigere Kokskohle zur Stahlherstellung.

„Schwarzes Gold“

Singleton liegt im Hunter Valley, dem Kohlerevier des Bundesstaats New South Wales, nur etwa 150 Kilometer von der Metropole Sydney entfernt. Hier gibt es keinen Mangel an dem „Schwarzen Gold“. Legenden besagen, dass schon die britischen Entdecker bei der heutigen Hafenstadt Newcastle die Kohleschichten entdeckt hatten, die bei Niedrigwasser offen zutage treten. Der jetzt als Nobbys Point bekannte Ort war für sie nur die „Kohleinsel“. Der Rest, so sagt man, ist Geschichte: Newcastle, die zweitgrößte Stadt des Bundesstaats, ist heute der größte Kohleexporthafen der Welt. Und die ehemalige Sträflingskolonie Australien ist reich geworden. Asiens Boom hat dem rohstoffreichen Land ein Vierteljahrhundert des Wachstums beschert. Der überwiegende Teil der Kohle geht in den Export, vor allem nach Japan, China und Südostasien. Nach Eisenerz ist die Kohle Australiens wichtigstes Exportprodukt.

Von Newcastle aus ist der kleine Ort Singleton mit seinen 12.000 Einwohnern eine einstündige Zugfahrt entfernt. Auf der Fahrt kommen dem Personenzug Güterzüge mit einer Länge von bis zu eineinhalb Kilometern entgegen, sie ziehen Dutzende Waggons, aus denen ein Teil der Ladung oben herausguckt. Singleton ist kein besonders schöner Ort. Die alte Einkaufsstraße hat ihre besten Zeiten hinter sich. Dafür zieht eine neue Shoppingmall die Besucher an. „Singleton wirkt wie jeder andere Ort in Australien. Aber es gibt hier einiges an Reichtum“, sagt Ross Fleming, ein ehemaliger Lehrer, der nun Führungen durch die nahe gelegene Mine anbietet. Er verweist auf die großzügigen Häuser, die auf den Hügeln am Ortsrand stehen. Das Geld dafür stamme aus dem Kohlebergbau, sagt Fleming: „Fast jeder Minenarbeiter besitzt ein Boot. Allerdings ist es bis zum Wasser ziemlich weit. Es sind Prestigeobjekte.“

Dabei bekommen die Einwohner von Singleton auch die negativen Auswirkungen des Bergbaus zu spüren. Die Luft ist oft staubig, und die Minen verseuchen das Grundwasser. Und wie es der Zufall will, liegen auch noch einige der Buschfeuergebiete nicht weit von der Ortschaft. Nur ein paar Dutzend Kilometer entfernt beginnen die Ausläufer des gewaltigen Gospers-Mountain-Feuers. Über Monate kämpften die Feuerwehrleute dort gegen das Inferno. Erst kürzlich wurde gemeldet, dass das Feuer nun unter Kontrolle sei. Wie viele andere Orte im Osten Australiens lag Singleton wochenlang unter einer Rauchdecke. Für viele Australier ist es mittlerweile offensichtlich, dass die Erderwärmung zu der Katastrophe beigetragen hat.