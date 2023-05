Als Erste feiern die, die mit der Krönung wenig am Hut haben: Immobilienentwickler, Ladenbesitzer, Imbissköche haben schon am vergangenen Mittwoch in einer Gasse der Londoner City Tische und Bänke auf die Straße gestellt, um die Angestellten aus den Bürotürmen ringsum, die sonst ihr Pausensandwich hastig auf der Parkbank verspeisen, zu einem längeren Lunch zu bewegen. Ein Londoner Luxushotel verloste Gutscheine für ein Mittagspicknick; die glücklichen Gewinner sitzen nun in der Gartenanlage nebenan um eine frisch bepflanzte grüne Krone aus Holz auf dem Rasen und fingern vorsichtig Himbeertörtchen und Miniburger von den verschenkten Papp-Etageren herunter.

Viele Londoner Hotels werben seit Tagen mit Coronation-Afternoon-Teas; wer anderen Durst hat, kann an der Bar des Dorchester einen „Sovereign Martini“ bestellen. An der langen Tafel im Büroviertel teilen sich drei Angestellte eines Architekturbüros eine Flasche Weißwein und prosten sich zu. Auf den König? Nein, auf die Kollegen. „Das mit der Krönung ist bloß ein Vorwand“ sagt einer.

Auch andere machen Geschäfte: Die Kaufhauskette Marks und Spencer, selbst eine Art historisches Inventar der Britischen Inseln, bietet schon wochenlang in ihrer Lebensmittelabteilung eine „Krönungssauce“ an. Es ist eine Art gelbfarbiges Currydressing, das, so steht es auf der Flasche, „gut zu Hühnchen und Sandwiches“ gereicht werden kann. Das zielt auf das Gedächtnis der Hausfrauen der Nation, die vor 70 Jahren, zur Krönung Elisabeth II., mit dem „Poulet Reine Elizabeth“ überrascht wurden – es feierte als „Coronation Chicken“ einen andauernden kulinarischen Erfolg.

Es wird eine Weile dauern

Leider passt die Sauce weniger gut zum aktuellen, vom Buckingham-Palast präsentierten Krönungsessen, einer Quiche mit Spinat und dicken Bohnen. Der Palast verteidigt die offizielle Speise gegen allerlei Naserümpfen, vor allem aus konservativen Kreisen, mit der Begründung, der Gemüsekuchen habe so vielseitige Eigenschaften: Man könne ihn kalt oder heiß verzehren, er sei gut unter mehreren Essern aufzuteilen, nehme Rücksicht auf Vegetarier und manche Lebensmittelallergien, sei auch nicht schwer zu backen und benötige keine teuren oder schwer zu beschaffenden Zutaten.

In mancher Hinsicht symbolisiert die Quiche damit das gesamte Krönungsspektakel. Das soll nach dem unbedingten Willen des Veranstalters so vielseitig und einfach wirken, dass sich eine möglichst große Zahl von Teilnehmern und Zuschauern angesprochen und gesehen fühlt. Der zeremonielle Moment ist ein Akt der Selbstvergewisserung der Nation einerseits und andererseits auch ein Beliebtheitstest für das Ansehen dieser Nation in der Welt. Eine Schlussfolgerung von Charles III. lautete, die Feier müsse kleiner ausfallen als die seiner Mutter im Jahre 1953. Damals erholte sich Großbritannien unter Schwierigkeiten von den Lasten des Zweiten Weltkrieges, während der Zerfall des Empires schon begonnen hatte.