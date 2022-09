Sorge um Königin Elisabeth II. : Königliche Familie versammelt sich in Balmoral

In Großbritannien verbreitete sich am Donnerstag große Sorge um die Gesundheit von Königin Elisabeth II. Zuvor hatte es in einer Mitteilung des Buckingham Palace geheißen, Ärzte machten sich „Sorgen um die Gesundheit“ der 96 Jahre alten Monarchin, die zurzeit unter „medizinischer Aufsicht“ im Schloss Balmoral stehe. Die Mitteilung enthielt zwar auch die Information, dass sich die Monarchin „wohl“ fühle, aber das linderte die Besorgnis nicht. Am späten Morgen machten sich Kronprinz Charles und seine Frau Camilla auf den Weg nach Balmoral, zum schottischen Sommersitz der Monarchin, wo sich Elisabeth seit Juli aufhält. Auch Prinz William, Zweiter in der Thronfolge, begab sich nach Aberdeenshire. Erwartet wurden auch sein Bruder Harry mit Frau, die aus Windsor anreisten, sowie Charles’ jüngere Geschwister.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Etwa zwanzig Minuten bevor die Nachricht über den Gesundheitszustand der Königin öffentlich wurde, wurde die neue Premierministerin Liz Truss informiert, die gerade ihr Entlastungspaket für die Energiekrise im Unterhaus vorstellte. Justizminister Nadhim Zahawi betrat den Saal und überreichte Truss eine Notiz. Daraufhin wurde auch Oppositionschef Keir Starmer unterrichtet, der seine Rede kurz unterbrach. Nachdem der Speaker des Unterhauses, Lindsay Hoyle, in Namen des Parlaments seine guten Wünsche an die Queen und ihre Familie kundgetan hatte, verließen Truss und mehrere Abgeordnete den Saal.

Truss hatte sich erst am Dienstag von der Queen in Balmoral beauftragen lassen, eine neue Regierung zu bilden. Zuvor war der Königin davon abgeraten worden, das Schloss zu verlassen, um den Verfassungsakt, wie üblich, im Londoner Buckingham Palace zu vollziehen. Auf den offiziellen Fotos, die von der Audienz am Dienstag freigegeben wurden, lächelte die Queen, wirkte aber zerbrechlich. Am Mittwoch sagte sie dann auf Anraten ihrer Ärzte eine Videokonferenz mit Ministern ab.

Truss schrieb am Donnerstag, dass „das ganze Land tief beunruhigt“ über die Nachrichten sei und die Menschen in allen Teilen des Vereinigten Königreichs in Gedanken bei der Königin und ihrer Familie seien. Fast wortgleich äußerte sich Starmer. Er schließe sich allen im Land an, die auf eine Genesung der Queen hofften, schrieb er. Vergleichbare Botschaften kamen aus allen Teilen des Königreichs sowie aus der anglikanischen Kirche.

Erfahrene Hofberichterstatter interpretierten das Geschehen in der Königsfamilie mit großer Sorge und machten darauf aufmerksam, dass sich der Palast noch nie in derartigen Worten über den Gesundheitszustand der Königin geäußert habe. Einige hoben aber auch hervor, dass das Wort „comfortable“ (wohl) verwendet wurde und die Queen nicht in ein Krankenhaus verlegt worden sei. Der BBC-Berichterstatter Nicholas Witchell berichtete, Elisabeth sei am Donnerstag dabei gesehen worden, wie sie auf dem Schlossgelände ihre Hunde spazieren geführt und Schreibtischarbeit gemacht habe. Es gebe „kein drastisches“ Zeichen einer Gesundheitsverschlechterung.