Justizstreit in Spanien : Überraschend deutliche Worte des Königs

In Spanien haben sich die politischen Fronten vor dem Wahljahr verhärtet. Beide Seiten bezichtigen sich gegenseitig, im Streit über die Justizreform einen „Staatsstreich“ zu versuchen.

Am Heiligen Abend wurde König Felipe so deutlich wie selten zuvor. Nur kurz ging Felipe VI. in seiner Weihnachtsansprache auf den Ukrainekrieg ein. Dann rief der Monarch die spanischen Politiker zur Verantwortung. Er warnte vor einer „Erosion der Institutionen“. Ohne konkrete Parteien zu nennen, ermahnte der Monarch, die schwerwiegenden Folgen einer weiteren „Verschlechterung des Zusammenlebens“ zu bedenken, die zu einer zunehmenden sozialen Spaltung führen könnte.

Traditionell zieht es der spanische König vor, sich aus der Politik herauszuhalten – außer er sieht sich veranlasst, die „Einheit Spaniens“ zu verteidigen; diese Aufgabe gibt ihm die Verfassung. 2017 hatte er sich zum Beispiel eingeschaltet, als nach dem illegalen Referendum über die katalanische Unabhängigkeit der Streit mit den Separatisten gefährlich eskaliert war.

Jetzt hat in Madrid die erbitterte Konfrontation zwischen Sozialisten und Konservativen das Land in eine schwere innenpolitische Krise gestürzt. Beide Seiten halten sich einen „Staatsstreich“ vor. Im Mittelpunkt steht die Spitze des Justizapparats, dessen Neubesetzung der Streit zwischen der konservativen Volkspartei (PP) und der sozialistischen PSOE-Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez seit vier Jahren blockiert.

Ein laufendes Gesetzgebungsverfahren gestoppt

Nach einem Eilantrag der PP stoppte das Verfassungsgericht kurz vor Weihnachten zum ersten Mal in der Geschichte der spanischen Demokratie ein laufendes Gesetzgebungsverfahren: Das von konservativen Richtern dominierte Gericht verbot dem Senat Teile eines Gesetzes zu verabschieden, das das Abgeordnetenhaus schon gebilligt hatte. Bisher hatte das Verfassungsgericht nur über verabschiedete Gesetze entschieden und nicht zuvor in die Kompetenzen des Parlaments eingegriffen.

Mit der Reform wollte die linke Minderheitsregierung das Verfahren für die Ernennung der Mitglieder des Verfassungsgerichts sowie des Generalrats der rechtsprechenden Gewalt (CGPJ) ändern. Seit 2018 ist das Mandat dieses Gremiums abgelaufen, seit dem vergangenen Sommer auch das von vier Verfassungsrichtern. Der Generalrat stellt die Unabhängigkeit der Gerichte sicher und besetzt die wichtigsten Justizposten, darunter zwei Verfassungsrichter.

Der PP-Vorsitzende und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo verteidigte den jüngsten Eilantrag seiner Partei mit den Worten, man müsse „die Institutionen vor den Politikern schützen“. Er sei aber bereit, mit Ministerpräsident Pedro Sánchez die Justiz in einer großen Reform zu „entpolitisieren“. Die Linke hält der PP vor, sie versuche mit allen Mitteln, ihre Dominanz des Justizapparats zu verteidigen. Trotz des Regierungswechsels vor vier Jahren haben im Generalrat wie im Verfassungsgericht konservative Juristen immer noch die Mehrheit, für die der bislang letzte PP-Regierungschef Mariano Rajoy gesorgt hatte.

Die linke Koalition wird zusammen geschweißt

Anfangs legte die PP ihr Veto ein, weil sie verhindern wollte, dass Sánchez’ Koalitionspartner Podemos Einfluss auf die Justiz nimmt. Vor wenigen Wochen ließ die PP dann die fertig ausgehandelte Neubesetzung der wichtigsten Posten scheitern, weil die Regierung nach ihrer Ansicht katalanischen und baskischen Separatisten entgegengekommen war. Auf deren Stimmen ist Sánchez’ Minderheitskabinett angewiesen – und kann sich auf sie verlassen.

So passierte eine Strafrechtsreform problemlos das Parlament, mit der die Regierung den Strafbestand der „Anstiftung zum Aufruhr“ (sedición) abschaffte. Sie senkte zudem die Strafen für die Veruntreuung öffentlicher Gelder deutlich, wenn es nicht um persönliche Bereicherung geht. Auf ihrer Grundlage waren führende katalanische Separatisten wegen der Organisation des Referendums 2017 angeklagt und verurteilt worden. Von der Reform könnten nun einige von ihnen profitieren. Die Rechte warf deshalb der Regierung vor, sie „belohne“ damit die Separatisten für ihre Unterstützung bei wichtigen Abstimmungen.

Die jüngste Eskalation im Streit mit der PP trug dazu bei, die linke Koalition wieder zusammenzuschweißen, in der zuletzt die Spannungen zugenommen hatten. Mit der Hilfe ihrer parlamentarischen Partner verabschiedete sie pünktlich und problemlos den dritten Staatshaushalt der Minderheitsregierung und die „ley trans“: Das „Gesetz für die tatsächliche und effektive Gleichstellung von Transgender-Personen“ gibt allen das Recht, ihr Geschlecht selbst zu bestimmen – auch Minderjährigen. Für eine Geschlechtsänderung sind nur zwei Erklärungen vor dem Standesamt nötig. Es entfallen die medizinische Diagnose und eine Hormonbehandlung.

Ein anderes Gesetz, das der Linkskoalition besonders am Herzen liegt, erwies sich dagegen schon nach wenigen Monaten als reformbedürftig. Das neue Sexualstrafrecht sollte Frauen besser schützen. Wegen einer Gesetzeslücke wurden jedoch schon die Freiheitsstrafen von mehr als hundert Tätern reduziert; fast zwanzig kamen inzwischen frei.

Die linke Minderheitsregierung bleibt kämpferisch, obwohl die Zeit knapp wird. 2023 stehen Kommunal-, Regional- und Parlamentswahlen an. Die Koalition will noch einen neuen Anlauf unternehmen, um die Richterwahl so zu reformieren, dass das Verfassungsgericht sie nicht mehr aufhalten kann.