Staatsbesuch in Nordirland : König Charles sucht die Versöhnung

Ein ehemaliger Vertreter der Terrororganisation IRA kondoliert dem König in Belfast. Am rabiaten Vorgehen der Polizei gegen republikanisch gesinnte Demonstranten gibt es jedoch Kritik.

Charles und Camilla am Dienstag in Belfast Bild: AFP

Noch vor dem Staatsbegräbnis am Montag will König Charles die drei „Nationen“ an den Rändern des Königreichs besucht haben. Unproblematisch ist keine dieser Reisen. In Schottland schlugen dem neuen König Anfang der Woche zwar viele Sympathien entgegen, selbst im von Nationalisten dominierten Parlament. Aber es gab auch hässliche Szenen. Vor und während der Prozession in Edinburgh hat die Polizei drei Demonstranten auf zum Teil rabiate Weise festgenommen, weil sie in die Trauerstille hinein republikanische Parolen riefen. Am Abend zuvor war eine Frau abgeführt worden, die vor der Kathedrale, in der die Queen aufgebahrt werden sollte, „Fuck Imperialismus, schafft die Monarchie ab!“ gerufen hatte. Bürgerrechtsorganisationen äußerten sich empört über das Vorgehen der Polizei.

Während die schottischen Nationalisten einen eigenen Staat haben, aber ihren König behalten wollen, und die Unabhängigkeitsbestrebungen in Wales noch in den Anfängen stecken, strebt die stärkste Partei Nordirlands, Sinn Fein, die Wiedervereinigung mit der Irischen Republik in näherer Zukunft an. Als Charles und Camilla am Dienstag in Hillsborough Castle eintrafen, dem Familiensitz im Belfaster Süden, war davon zunächst nichts zu spüren. Begeisterte Schaulustige begrüßten das Königspaar. Zum Empfang waren dann Vertreter aller Parteien eingeladen. Offiziell kondoliert wurde dem König aber von Alex Maskey, der das (suspendierte) Parlament in Nordirland vertritt und vor 20 Jahren als erster Belfaster Bürgermeister von der Sinn Fein Geschichte schrieb.

Keine Entschuldigung für ein Attentat

Maskey saß in den Siebzigerjahren als IRA-Mann im Gefängnis und war lange Zeit eine Hassfigur der Unionisten, die in Nordirland langsam politisch an Boden verlieren. Jetzt würdigte Maskey die „positive Führung“, welche Königin Elisabeth II. in Nordirland gezeigt habe, und den Einsatz des früheren Kronprinzen für die Versöhnung. Der frühere britische Nordirland-Minister Peter Hain sprach am Dienstag von „einem dieser Das-wird-nie-passieren-Momente“, die dann doch stattfänden und den Friedensprozess voranbrächten.

Für die Sinn Fein ist die Teilnahme an den monarchischen Zeremoniellen ein Drahtseilakt. Michelle O´Neill, die auf den Posten des „First Minister“ in Belfast hofft, entschloss sich, an Ehrungen der verstorbenen Königin teilzunehmen, nicht aber an Veranstaltungen, die den Thronwechsel begleiten. Das ist in diesen Tagen nicht immer leicht zu unterscheiden. Ihr Versuch reflektiert die Sorge der Nationalisten, Unmut in ihrer republikanisch und anti-britisch gestimmten Gefolgschaft hervorzurufen.

Charles verbindet eine lange Geschichte mit Nordirland, das er am Dienstag zum vierzigsten Mal besuchte. Nach dem Attentat auf seinen Großonkel Lord Louis Mountbatten, der 1979 einem gezielten Bombenanschlag der IRA zum Opfer fiel, waren insbesondere seine Beziehungen zur Sinn Fein, dem früheren politischen Sprachrohr der IRA, persönlich schwer belastet. Charles hatte Mountbatten, dem letzten Vizekönig von Indien, persönlich sehr nah gestanden.

Einen entscheidenden Schritt war Königin Elisabeth vor zehn Jahren gegangen, als sie im Rahmen ihrer Reise zum diamantenen Jubiläum dem damaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten (und früheren IRA-Kommandanten) Martin McGuinness in Belfast die Hand gab. Drei Jahre später traf Charles dann als erstes Mitglied der Königsfamilie Gerry Adams, den langjährigen „Präsidenten“ der Sinn Fein, in der nordirischen Hauptstadt und schüttelte auch ihm die Hand. Adams drückte damals sein „Bedauern“ über das Attentat aus, brachte aber keine Entschuldigung über die Lippen. 1979 hatte er den Mord an Mountbatten und drei weiteren Familienmitgliedern, darunter zwei seiner Enkel, gerechtfertigt.

Die Gesten der Königin und des damaligen Kronprinzen wurden als wichtiger Beitrag zum Friedensprozess gesehen, der nun wieder in schwererem Fahrwasser ist. Seit den Wahlen im Mai weigert sich die unionistische DUP eine Regierung zu bilden, die erstmals von der Sinn Fein angeführt würde. Die DUP fordert die Abschaffung des Nordirland-Protokolls im Brexit-Vertrag, das die Provinz handelspolitisch vom Königreich entfernt (und dem EU-Mitglied Irland näher gebracht) hat. Auch wenn sich der König nicht in die Tagespolitik einmischte, dürfte die Lage doch seine persönlichen Gespräche geprägt haben. Viele in der DUP und in anderen unionistischen Parteien befürchten, dass der Thronwechsel die Bande zum Königreich weiter schwächen könnte.