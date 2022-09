Nach dem Tod von Elisabeth II. : Charles ist zurück in London

König Charles III. und seine Frau Camilla sind weniger als 24 Stunden nach dem Tod von Königin Elizabeth II. nach London zurückgekehrt. Die beiden landeten aus Schottland kommend am Freitagnachmittag auf dem Militärflughafen Northolt gut 20 Kilometer nordwestlich von London. In der Hauptstadt warteten eine Reihe offizieller Termine auf den neuen König. Als Charles III. am Buckingham-Palast in London ankam, riefen ihm dort Tausende Menschen zu: Gott schütze den König. Charles stieg vor den Toren des Palastes aus, um die Menschenmenge zu begrüßen. Er schüttelte unzählige Hände und nahm Trauerbekundungen entgegen. Er bedankte sich bei den Menschen für ihre Anteilnahme.

Hunderte in der ersten Reihe versuchten, den neuen König mit ihren Handykameras aufzunehmen. Auch Königin Camilla schüttelte zahlreiche Hände. Sie trug ein schwarzes Kleid und eine Perlenkette. Zusammen sahen die beiden sich anschließend die zahlreichen Blumensträuße und Botschaften an, die Menschen seit Donnerstagabend vor dem Palast abgelegt hatten. Die beiden gingen anschließend zu Fuß in ihre neue offizielle Residenz. Bislang lebte Charles in Clarence House einige hundert Meter entfernt.

Später wird der neue König die britische Premierministerin Liz Truss, die erst seit vier Tagen im Amt ist, empfangen. Danach ist eine Fernsehansprache von Charles III. vorgesehen.

Die Premierministerin wird sich Freitag nicht mehr öffentlich äußern, allerdings eine kurze Rede bei einer Andacht in der Pauls-Kathedrale halten. Truss hatte am Vormittag im Unterhaus dem neuen König Charles III. die Treue der Briten versichert. Auch er verdiene Loyalität, sagte Truss vor einem vollen Haus überwiegend schwarz gekleideter Abgeordneter.

Über die tags zuvor im Alter von 96 Jahren gestorbene Queen Elizabeth II. sagte Truss: „Ihre Majestät war eine der größten Führungspersönlichkeiten, die die Welt je gesehen hat. Ihre weisen Worte haben uns in den schwierigsten Zeiten gestärkt. In den dunkelsten Momenten der Pandemie hat sie uns die Hoffnung gegeben, dass wir uns wieder (mit anderen) treffen können.“

König Charles habe in seinem Leben ebenfalls schon viel für das Land getan, etwa durch seine Bemühungen im Umweltschutz. „Wir schulden ihm Loyalität und Hingabe“, sagte sie. „Die Krone wird fortbestehen, die Nation wird fortbestehen, und in diesem Geiste sage ich: Lang lebe der König.“ Truss hatte die Monarchie als Studentin vor vielen Jahren in Frage gestellt. Sie bezeichnete das später als Jugendsünde. Die Abgeordneten können am Samstag und kommende Woche einen Treueschwur auf den neuen König ablegen.

Oppositionsführer Keir Starmer sagte, die Königin habe nicht nur über das Land geherrscht, sondern zusammen mit seinen Bürgern darin gelebt. Die Königin habe eine persönliche Verbindung zu jedem einzelnen aufgebaut. „Dafür haben wir sie geliebt“, so Starmer. Der Tod der Königin beraube das Land eines ruhenden Punktes in dem Moment, in dem ein solcher am dringendsten gebraucht werde, sagte der Labour-Vorsitzende mit Blick auf die vielfältigen Herausforderungen, vor denen Großbritannien steht.

Der frühere Premierminister Boris Johnson berichtet, wie er von Trauer übermannt worden sei, als er für einen Fernsehsender vor einer paar Monaten Worte zum Tod der Königin aufnehmen sollte. Er sei vor Trauer verstummt und habe die Fernsehleute auffordern müssen, ihn allein zu lassen, berichtete Johnson im Unterhaus.

Nach dem König haben auch seine beiden Söhne William und Harry Schottland wieder verlassen. Beide werden zu ihren Familien zurückkehren. William wird am Samstag am „privy council“ teilnehmen, der offiziell den Tod Elisabeths II. feststellt. Darüber hinaus wird auch Charles als neuer König ausgerufen. Zum ersten Mal in der Geschichte wird diese Veranstaltung auch im Fernsehen übertragen werden.