Koalitionssondierungen in Wien : K. und K. für Österreich?

Vor zwei Jahren brach Sebastian Kurz ein Tabu, als er mit der rechten FPÖ eine Koalition einging. Jetzt wird an etwas ganz Neuem gebastelt: Einem Bündnis der konservativen ÖVP mit den Grünen.

Guter Dinge: ÖVP-Vorsitzender Sebastian Kurz (l.), Grünen-Vorsitzender Werner Kogler am Freitag in Wien Bild: AFP

Ein letztes Mal sind am Freitagvormittag die sechsköpfigen Teams der christdemokratischen ÖVP und der Grünen im barocken Winterpalais in der Wiener Innenstadt zusammengetroffen, um zu sondieren, ob man miteinander in Koalitionsverhandlungen eintreten könne. Dabei ist es allen Beteiligten längst klar: Es wird, wenn nicht noch etwas völlig Unvorhergesehenes passiert, zu diesen Verhandlungen kommen. Eigentlich sind sie unter dem Etikett „Sondierungen“ längst im Gange.

Schließlich sprechen die beiden Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler samt ihren Delegationen schon seit vier Wochen miteinander. Und die beiden anderen Parteien, die rechnerisch für eine Regierungsbildung mit Wahlsieger Kurz infrage kommen, die sozialdemokratische SPÖ und die rechte FPÖ, sind nach ihren ersten Gesprächen mit dem ÖVP-Vorsitzenden aus dem Koalitionskarussell vorerst ausgestiegen.

In drei Runden wollen Kurz‘ „Türkise“ und Koglers „Grüne“ an diesem Freitag noch einmal miteinander sprechen, vormittags, nachmittags und abends. Dann werden die Chefs sich äußern, wohin die Reise gehen soll. Zur Entscheidung vertagt man sich aber über das Wochenende. Denn Kogler braucht für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen einen förmlichen Beschluss der grünen Parteigremien. Kurz, der nach außen hin sehr auf Augenhöhe bedacht ist, wird das abwarten, ehe auch er sich festlegt. Einen Gremienbeschluss benötigt er dafür nicht, er hat sich bei Übernahme des Parteivorsitzes im Frühjahr 2017, die damals manche als „Putsch“ bezeichneten, freie Hand geben lassen. Aber natürlich wird er seine Parteigranden durch intensive Kommunikation pflegen.

„Wir werden heute die Sondierungen abschließen“, sagte Kurz am Freitagmorgen. „Wir haben uns noch einmal den ganzen Tag Zeit genommen.“ Am Abend will er die Sondierungsgespräche „Revue passieren“ lassen und zusammenfassen. Bisher seien die Gespräche „sehr gut“ verlaufen, geprägt von einem respektvollen Umgang miteinander. Eine etwaige Aufteilung der Ressortzuständigkeiten sei noch kein Thema gewesen, versicherte Kurz. „Die Medien sind voll davon, die Sondierungsgespräche nicht.“

Auch Kogler zeigte sich zufrieden: „Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass sich dieses Gesprächsformat sehr bewährt hat.“ Die lange Sondierungszeit begründete er mit dem Ziel, dass „Österreich eine Regierung hat, die fünf Jahre hält“. Er fügte hinzu: „Notwendig wäre eine Wende allemal.“

Kurz vor dem Abschluss der Sondierungen hatte es noch einmal etwas Störfeuer gegeben. Ein Protagonist des linken Flügels der Grünen, Michel Reimon, griff auf Twitter die ÖVP an, weil sie entgegen aller Verschwiegenheitsschwüre schon drei Mal Details aus den Gesprächen „geleakt“ habe. Worum es sich dabei angeblich gehandelt habe, sagte Reimon nicht. Möglicherweise bezog sich das auf Medienberichte über angeblich schon verabredete Personalien. Das ist immer der heikelste Teil von Regierungsverhandlungen, weil es dann immer auch innerparteiliche Enttäuschungen gibt. Auch deshalb beteuerten am Freitag beide Parteivorsitzenden, dass über dergleichen noch nicht gesprochen worden sei.