Koalition in Österreich : Kann Kurz mit den Grünen?

Als Sebastian Kurz vor zwei Jahren eine Koalition seiner ÖVP mit der rechten FPÖ einging, fand er in ganz Europa viel Beachtung. Das lag an verschiedenen Dingen, etwa daran, dass der neue österreichische Bundeskanzler so jung war, aber auch daran, dass er eine Vorreiterrolle einnahm. Gerade in jenen Ländern, in denen rechtsradikale Parteien ebenfalls erstarkten, fragte man sich: Geht das gut? Lassen sich die „Rechtspopulisten“ auf diese Weise entzaubern? Oder hält Kurz ihnen den Steigbügel, damit sie selbst die Zügel in die Hand nehmen?

Dass das Projekt nicht lange gutgegangen ist, wissen wir, seit das Ibiza-Video aufgetaucht ist. Doch lag es nicht an der Regierungsbeteiligung der FPÖ, sondern an schweren Verfehlungen ihres Führungspersonals, allen voran des einstigen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache. Am vergangenen Sonntag hat Österreich neu gewählt. Nun ist die FPÖ von der Macht weiter entfernt denn je. Sie erlitt eine schwere Niederlage und bekam nurmehr 16 Prozent. Das heißt nicht, dass die bisherige Regierung in den Augen aller Österreicher schlecht gewesen wäre. Rein rechnerisch hätten ÖVP und FPÖ auch jetzt noch eine Mehrheit. In Umfragen wurde der Koalition gute Arbeit attestiert. Aber davon profitierte hauptsächlich Kurz, der mit mehr als 37 Prozent klarer Wahlsieger wurde. Die FPÖ will sich in der Opposition erholen, Kurz muss sich einen neuen Partner suchen.

Zur Verfügung stünden die Sozialdemokraten. Aber eine große Koalition wäre für Kurz wenig reizvoll. Er war vor zwei Jahren angetreten, um Österreich gerade von dieser lähmenden Konstellation zu befreien.

Es bleibt eine Option, die von den Wählern etwas überraschend eröffnet wurde: ÖVP und Grüne. Eine Mehrheit hätten die beiden zusammen, wenn auch keine üppige. Auch auf dieses Bündnis würde ganz Europa schauen. Und diesmal, darf man annehmen, mit deutlich mehr Wohlwollen, vor allem im Norden, im Westen und in Brüssel. Schwarz-Grün beziehungsweise Türkis-Grün – unter Kurz hat die ÖVP ihre Farbe gewechselt – gab es auf dieser Ebene noch nirgendwo. Vor allem aus Deutschland würden einige ganz genau hinsehen.

Doch Politik ist mehr als das schnöde Addieren von Parlamentssitzen. Es müsste schon eine gemeinsame inhaltliche und persönliche Grundlage geben. Lässt die sich finden? Schwierig. Die ÖVP will die illegale Migration mit Grenzschutz und Rückführungen bekämpfen und das soziale System so umgestalten, dass es mehr Anreiz zur Erwerbsarbeit bietet. Teile der Grünen halten Grenzen und Einschnitte ins Sozialsystem für unmenschlich. Die ÖVP hat eine starke Lobby bei Bauern, Industrie und Wirtschaftsverbänden; sie will Autofahrer schützen. Außerdem ist sie in vielen gesellschaftspolitischen Fragen so konservativ wie eh und je, zum Beispiel bei Gender- und Familienthemen. Die Grünen denken da naturgemäß anders, außerdem wollen sie Ökolandbau fördern und Energiesteuern einführen.

Aber wenn beide Seiten wollen, wären Kompromisse möglich. Kurz hat sich im Wahlkampf an schwarze Pioniere einer „ökosozialen Marktwirtschaft“ erinnert. Auf den Klima-Zug ist er auch gesprungen. Maßnahmen wie die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern während einer Lehre oder 1,50-Euro-Jobs für Flüchtlinge hatten schon während der türkis-blauen Zeit für Unruhe in der ÖVP gesorgt. Darauf würde die Partei nicht unbedingt beharren. Anders sieht es bei der grundsätzlichen Linie aus: Kurz‘ Devise lautet, Schlepperei dürfe nicht gefördert werden, indem man aus dem Meer gerettete Flüchtlinge nach Mitteleuropa bringe. Kaum vorstellbar, dass er in europäische Verteilungsmechanismen einwilligt. Auch die Grünen müssten also über ihren Schatten springen, um mitregieren zu können. Inzwischen ist auch dem Grünen-Vorsitzenden Werner Kogler das Wort „Schutz der EU-Außengrenze“ über die Lippen gekommen.

Vor siebzehn Jahren wurde in Wien unter Wolfgang Schüssel und Alexander Van der Bellen schon einmal über Schwarz-Grün verhandelt. Dass das Projekt damals scheiterte, lag nicht an den Chefs, sondern vor allem an grünen Fundis in Wien. Seither ist diese Farbkombination in einigen Bundesländern erprobt worden, einige Grüne konnten so Regierungserfahrung sammeln. Van der Bellen ist Bundespräsident und nicht ohne Einfluss auf die Regierungsbildung. Doch die Grünen haben in Wien immer noch einen Flügel, der so weit links ist wie der rechte Flügel der FPÖ rechts. Ein ruhiges Regieren würde das nicht.

Kurz dürfte klar sein, wem er seinen kräftigen Stimmenzuwachs vor allem verdankt: enttäuschten FPÖ-Wählern. Die wären bei einem Bündnis mit den Grünen wieder weg, umso schneller und vollständiger, je mehr Zugeständnisse Kurz bei der Migration machen würde. Sollten sich Verhandlungen mit den Grünen lange hinziehen, wird er wohl oder übel auch wieder auf die FPÖ schielen.