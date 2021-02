Knappheit bei Impfdosen : Die große Geste reicht nicht

Ursula von der Leyen und die EU-Kommission haben in Sachen Impfen Vertrauen verspielt, vor allem in der Kommunikation. Es wurden allerdings nicht nur Fehler gemacht.

Ursula von der Leyen übernimmt die „volle Verantwortung“ für den jüngsten Schlamassel, den sich die EU-Kommission geleistet hat. Das sollte eigentlich nicht der Rede wert sein, sie ist schließlich die Präsidentin. Trotzdem hat es vier lange Tage gedauert, bis ihr der Satz über die Lippen kam, sie einen „Fehler“ eingestand und sich reuig zeigte.

Auf einer Straftour durch die Fraktionen im Europäischen Parlament war das. Ein zerknirschtes Interview folgte. Die weitere Öffentlichkeit wird sie am Mittwoch im Büßerhemd zu sehen bekommen. Dann muss sie sich dem Plenum stellen.

Kein Spitzenpolitiker mag diese Kluft, aber von der Leyen tat sich bisher besonders schwer damit. Sie liebt die strahlenden Ankündigungen, den zackigen Auftritt und vor allem die totale Kontrolle über ihr öffentliches Bild. In der Pandemie kommunizierte sie mit polierten Videobotschaften, kritischen Fragen wich sie lange aus.

Ihre Kommission steht derweil seit Wochen unter Dauerfeuer: Warum hinkt die EU beim Impfen hinterher? Kommt genug Impfstoff? Sind die Verträge eindeutig? In der Verteidigung kam es zu dem gravierenden Fehler, für den von der Leyen nun in Sack und Asche gehen muss: Die Kommission drohte ein paar Stunden lang mit Zollkontrollen auf der irischen Insel.

Ein Fehler war das aus zwei Gründen. Zum einen servierte Brüssel den Hardlinern in Belfast eine perfekte Vorlage. Die wollen den lästigen Austrittsvertrag loswerden, den Boris Johnson ihnen eingebrockt hat. Was konnte da Besseres geschehen, als dass die Europäer ihn von sich aus in Frage stellen, indem sie bei erster Gelegenheit eine Schutzklausel ziehen, die für den absoluten Ausnahmefall gedacht ist?

Zum anderen war es völlig unnötig. Ob Astra-Zeneca sein Serum über die nordirische Hintertür nach Britannien schmuggelt, lässt sich auch anders kontrollieren. Das Unternehmen muss Impfstoffexporte vorher anmelden und genehmigen lassen, wie alle anderen auch. So hat es die Kommission beschlossen.

Hoher Vorschuss für Astra-Zeneca

Das allerdings war kein Fehler, es musste sein. Astra-Zeneca hatte der EU mal eben mitgeteilt, dass die Firma im ersten Quartal statt 80 nur 31 Millionen Impfdosen liefern werde. Das Vereinigte Königreich bekam dagegen weiterhin die volle Menge – nicht nur aus britischen Werken, sondern offenbar auch aus europäischen Standorten. Was immer den schwedisch-britischen Konzern und seinen französischen Chef dazu bewogen hat, die Gesundheitskrise ist zu ernst, der europäische Vorschuss für Liefergarantien ist zu hoch, um darüber großzügig hinwegzusehen.

Zumal es nicht bloß um ein Unternehmen geht. Auch die anderen beiden Hersteller zugelassener Impfstoffe haben schon mit schlechten Nachrichten überrascht. Und beim vierten droht gar, dass der Impfstoff andernorts konfisziert wird. Johnson& Johnson stellt sein Serum zwar in Europa her, will es aber auf der anderen Seite des Atlantiks abfüllen.

Dort gilt: America first. Trump hat noch im Dezember angeordnet, dass Vakzine erst exportiert werden dürfen, wenn es einen Überschuss gibt. Diese Verordnung ließ sein Nachfolger in Kraft. Joe Biden braucht jede Dosis für sein eigenes Programm.

Es wäre beruhigend, in einer Welt offener Märkte zu leben, in der Verträge eingehalten werden. Einstweilen gelten beim Impfstoff aber die Gesetze der Mangelwirtschaft. Europa muss sich unter diesen Umständen behaupten.

Wie das geht, hat es schon im vergangenen Frühjahr gezeigt. Da stellte Brüssel den Export von Schutzausrüstung aus der EU unter Genehmigungsvorbehalt, um den Wettbewerb unter den Mitgliedstaaten zu beenden. Nur ganz wenige Anfragen mussten abgelehnt werden, nach drei Monaten wurde die Beschränkung wiederaufgehoben. Ihre Wirkung liegt in der vorbeugenden Abschreckung, nicht in der Anwendung.

In diesen Fragen hat von der Leyen richtig entschieden. Das betrifft auch die langsamere, dafür aber gemeinsame Beschaffung des Impfstoffs. Wie stünde die Union heute da, wenn sich Paris, Berlin und Rom einen Wettkampf um Vakzine liefern würden wie jetzt Brüssel und London? Und was bliebe dann noch für Slowenien oder Litauen übrig? Der Zusammenhalt, ohne den die Staaten nicht durch diese Krise kommen, lässt sich nicht in Impfdosen aufwiegen.

Sie wollte besser sein als Trump

Von der Leyens Problem liegt in der Kommunikation. Anfangs erweckte sie den Eindruck, die Union könne mit Riesenmengen an Impfstoff die ganze Welt beglücken. Vom „globalen öffentlichen Gut“ schwärmte sie und wollte so viel besser sein als Trump. Doch da war noch gar kein Vertrag unterschrieben. Kaum waren die ersten Dosen geliefert, schrieb sie den Staaten schon Impfquoten für die nächsten Wochen und Monate vor. Als dann Probleme auftauchten, reagierte sie zwar, stritt aber ab, dass es sie überhaupt gebe.

Beides hat die Kommission und ihre Präsidentin viel Vertrauen gekostet. Die große Geste, der hohe Ton – das hilft in dieser Krise nicht. Es sind Zeiten für nüchternes und realistisches Krisenmanagement.