SPD-Parteichef Lars Klingbeil und der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich kommen am Montag am Bahnhof von Kiew an. Bild: dpa

Nach einem Jahr Krieg besucht auch die SPD die Ukraine. Zwar waren schon eine ganze Reihe deutscher Sozialdemokraten in Kiew, seit Russland vor gut einem Jahr das Nachbarland überfallen hat. Etwa Bundeskanzler Olaf Scholz im Sommer oder zuletzt Verteidigungsminister Boris Pistorius, der schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt in die ukrainische Hauptstadt reiste. Doch kamen sie aufgrund ihres Amtes in der Bundesregierung. Mit dem Überraschungsbesuch des Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Rolf Mützenich, ist am Montagmorgen erstmals die SPD mit ihren höchsten Repräsentanten in Kiew eingetroffen. Der Besuch hat eine besondere Note. Denn die SPD hat keinen guten Ruf in der Ukraine.

Dort können die politisch Verantwortlichen schwer vergessen, wie lange Gerhard Schröder und seine Gefolgsleute, etwa die früheren Minister Frank-Walter Steinmeier oder Sigmar Gabriel, den russlandfreundlichen Kurs der Partei bestimmten und die Gefahren ignorierten, die von Putins Regime ausgingen – zu Lasten der Ukraine. Nord Stream 2 ist ein Stichwort dafür. Steinmeier hatte das sogar noch als Bundespräsident erlebt, als er zunächst bei einer geplanten Reise wieder ausgeladen worden war. Deswegen ist die Mission von Klingbeil und Mützenich auch nach einem Jahr noch ein bisschen heikel. Klingbeil sagte gleich zu Beginn nach einem Treffen mit Kiews Bürgermeister Vitalij Klitschko, er und Mützenich wollten mit ihrem Besuch klarmachen, dass die Unterstützung für die Ukraine „uneingeschränkt“ weiter gehe.